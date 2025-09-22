Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 3,3 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03b5\u03ba\u03b4\u03b7\u03bb\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c4\u03bf \u03bc\u03b5\u03c3\u03b7\u03bc\u03ad\u03c1\u03b9 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0394\u03b5\u03c5\u03c4\u03ad\u03c1\u03b1\u03c2 (22/9) \u03c3\u03c4\u03b7 \u0396\u03ac\u03ba\u03c5\u03bd\u03b8\u03bf, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u0393\u03b5\u03c9\u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03bc\u03b9\u03ba\u03cc \u0399\u03bd\u03c3\u03c4\u03b9\u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03bf.\r\n\r\n\u03a4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c5 \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd, \u03bc\u03b5 \u03b2\u03ac\u03c3\u03b7 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b7 \u03bb\u03cd\u03c3\u03b7, \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 4 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1 \u03bd\u03cc\u03c4\u03b9\u03b1 \u03bd\u03bf\u03c4\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u039b\u03ad\u03bf\u03bd\u03c4\u03b1.\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-662967" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-22-155259.jpg" alt="" width="944" height="581" />\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n