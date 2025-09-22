Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο - Real.gr

Quantcast
Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στη Ζάκυνθο

15:34, 22/09/2025
Σεισμός 3,3 Ρίχτερ εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/9) στη Ζάκυνθο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Το επίκεντρο του σεισμού, με βάση την αυτόματη λύση, εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα.


 

 

 

