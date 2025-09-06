Quantcast
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική - Real.gr
real player

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Έγινε αισθητός και στην Αττική

10:43, 06/09/2025
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα – Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ καταγράφηκε στη Θήβα το πρωί του Σαββάτου.

Ο σεισμός που έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στην Αττική, είχε εστιακό βάθος 12,1 χιλιόμετρα και το επίκεντρο εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Θήβας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

Τζον «Λάκι» Λακαντού: Πέθανε ο τελευταίος επιζών αεροπόρος του «αιματοβαμμένου» 100ού Σμήνους των ΗΠΑ

11:30 06/09
Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης - ΕΙΚΟΝΕΣ

11:20 06/09
Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

Νέα εντολή εκκένωσης από τον ισραηλινό στρατό: Προς «ανθρωπιστική ζώνη» οδηγούνται οι κάτοικοι της πόλης της Γάζας

11:15 06/09
Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

Θεσσαλονίκη: Λειτουργούν ξανά οι σταθμοί «Βούλγαρη» και «Νέα Ελβετία» - Είχαν κλείσει λόγω απειλής

11:00 06/09
Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική

10:43 06/09
Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

Αραβικός Σύνδεσμος: Δεν είναι εφικτή η ειρήνη στην Εγγύς Ανατολή αν δεν τερματιστούν οι «εχθρικές» ενέργειες του Ισραήλ

10:30 06/09
Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

Μονή Σινά: Στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός - Δρομολογούνται οι διαδικασίες διαδοχής του

10:15 06/09
Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

Ζώδια: Οι προβλέψεις για σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου – Πρακτικές κινήσεις σας προσφέρουν ηρεμία και ανανέωση

10:15 06/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved