Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στη Θήβα - Έγινε αισθητός και στην Αττική - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 3,7 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03ba\u03b1\u03c4\u03b1\u03b3\u03c1\u03ac\u03c6\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03c4\u03b7 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03c9\u03af \u03c4\u03bf\u03c5 \u03a3\u03b1\u03b2\u03b2\u03ac\u03c4\u03bf\u03c5.\r\n\r\n\u039f \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03c0\u03bf\u03c5 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03b9\u03b4\u03b9\u03b1\u03af\u03c4\u03b5\u03c1\u03b1 \u03b1\u03b9\u03c3\u03b8\u03b7\u03c4\u03cc\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u0391\u03c4\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae, \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 12,1 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03c3\u03c4\u03b7\u03ba\u03b5 2 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u0398\u03ae\u03b2\u03b1\u03c2.\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-652034" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/09/Screenshot-2025-09-06-105042.jpg" alt="" width="903" height="531" />