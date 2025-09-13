Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 \u03bc\u03b5 \u03bc\u03ad\u03b3\u03b5\u03b8\u03bf\u03c2 4.0 \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03ba\u03bb\u03af\u03bc\u03b1\u03ba\u03b1 Richter, \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03ae\u03bc\u03b5\u03c1\u03b1, \u03c3\u03c4\u03b9\u03c2 11:44 \u03ce\u03c1\u03b1 \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03bf\u03c2.\r\n\r\n\u03a4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03b7\u03c2 \u03b4\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7\u03c2 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03c3\u03c4\u03bf \u03b8\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf 5 \u03c7\u03bb\u03bc. \u0392\u0394 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0393\u03b1\u03cd\u03b4\u03bf\u03c5.\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-657076" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/09/\u03a3\u03c4\u03b9\u03b3\u03bc\u03b9\u03cc\u03c4\u03c5\u03c0\u03bf-\u03bf\u03b8\u03cc\u03bd\u03b7\u03c2-2025-09-13-121416.png" alt="" width="850" height="611" />