Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου - Real.gr

Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου

12:15, 13/09/2025
Σεισμός 4 Ρίχτερ ανοιχτά της Γαύδου

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.0 στην κλίμακα Richter, σημειώθηκε σήμερα, στις 11:44 ώρα Ελλάδος.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 5 χλμ. ΒΔ της Γαύδου.

