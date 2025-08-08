Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Εύβοια - Αισθητός και στην Αττική - Real.gr

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίτερα στην Εύβοια, ο οποίος έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αττική.

Σύμφωνα με την πρώτη, αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα Ανατολικά-Βορειοανατολικά (ΑΒΑ) της Ερέτριας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 11,6 χιλιόμετρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ημέρες η περιοχή παρουσιάζει έντονη σεισμική δραστηριότητα, με αρκετές δονήσεις μικρότερης έντασης. Μόλις χθες, αργά το βράδυ, είχε καταγραφεί και άλλος σεισμός μεγέθους 3,4 Ρίχτερ στο Αλιβέρι.

Η σημερινή δόνηση είναι η ισχυρότερη που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή, εντείνοντας τον προβληματισμό των σεισμολόγων, οι οποίοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.