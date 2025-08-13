Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος  - Real.gr

Quantcast
09:51, 13/08/2025
Σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, χθες το βράδυ, στην περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό ΑΠΘ, πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, με το επίκεντρό του να εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών.

 

