Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος  - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 4 \u03b2\u03b1\u03b8\u03bc\u03ce\u03bd \u03c4\u03b7\u03c2 \u03ba\u03bb\u03af\u03bc\u03b1\u03ba\u03b1\u03c2 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5, \u03c7\u03b8\u03b5\u03c2 \u03c4\u03bf \u03b2\u03c1\u03ac\u03b4\u03c5, \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u03c0\u03b5\u03c1\u03b9\u03bf\u03c7\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b3\u03af\u03bf\u03c5 \u038c\u03c1\u03bf\u03c5\u03c2. \u03a3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf\u03bd \u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03bb\u03bf\u03b3\u03b9\u03ba\u03cc \u03a3\u03c4\u03b1\u03b8\u03bc\u03cc \u0391\u03a0\u0398, \u03c0\u03c1\u03cc\u03ba\u03b5\u03b9\u03c4\u03b1\u03b9 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b5\u03c0\u03b9\u03c6\u03b1\u03bd\u03b5\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc, \u03bc\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03cc \u03c4\u03bf\u03c5 \u03bd\u03b1 \u03b5\u03bd\u03c4\u03bf\u03c0\u03af\u03b6\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 12 \u03c7\u03b9\u03bb\u03b9\u03cc\u03bc\u03b5\u03c4\u03c1\u03b1 \u03b2\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b4\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03c9\u03bd \u039a\u03b1\u03c1\u03c5\u03ce\u03bd.\r\n\r\n