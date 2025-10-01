Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Ζακύνθου - Real.gr

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 05:49 τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 12 χλμ δυτικά νοτιοδυτικά του Κεριού και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17,9 χλμ.

Νωρίτερα η Αυτόματη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου είχε δώσει το επίκεντρο 6 χλμ νότια νοτιοανατολικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί.