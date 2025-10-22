Quantcast
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου - Real.gr
real player

Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου

05:48, 22/10/2025
Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου

Σεισμική δόνηση 4,5 Ρίχτερ σημειώθηκε σε θαλάσσιο χώρο 35 χλμ  Βορειοανατολικά της Ρόδου και εστιακό βάθος 30,7 χλμ.

σεισμός

Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές και τραυματισμούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved