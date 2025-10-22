Σεισμός 4,5 Ρίχτερ ανοιχτά της Ρόδου - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03b9\u03ba\u03ae \u03b4\u03cc\u03bd\u03b7\u03c3\u03b7 4,5 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1 \u03c3\u03b7\u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03b8\u03b7\u03ba\u03b5 \u03c3\u03b5 \u03b8\u03b1\u03bb\u03ac\u03c3\u03c3\u03b9\u03bf \u03c7\u03ce\u03c1\u03bf 35 \u03c7\u03bb\u03bc\u00a0 \u0392\u03bf\u03c1\u03b5\u03b9\u03bf\u03b1\u03bd\u03b1\u03c4\u03bf\u03bb\u03b9\u03ba\u03ac \u03c4\u03b7\u03c2 \u03a1\u03cc\u03b4\u03bf\u03c5 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 30,7 \u03c7\u03bb\u03bc.\r\n\r\n<img class="alignnone size-full wp-image-684021" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/10/br-2.jpg" alt="\u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2" width="926" height="625" />\r\n\r\n\u0394\u03b5\u03bd \u03c5\u03c0\u03ac\u03c1\u03c7\u03bf\u03c5\u03bd \u03b1\u03bd\u03b1\u03c6\u03bf\u03c1\u03ad\u03c2 \u03b3\u03b9\u03b1 \u03b6\u03b7\u03bc\u03b9\u03ad\u03c2 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03c1\u03b1\u03c5\u03bc\u03b1\u03c4\u03b9\u03c3\u03bc\u03bf\u03cd\u03c2.