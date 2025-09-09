Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στα Νέα Στύρα Ευβοίας - Τι είπε στον realfm o Ευθ. Λέκκας - Real.gr

Νύχτα ανησυχίας έζησαν οι κάτοικοι της Νότιας και Κεντρικής Εύβοιας, μετά τη σεισμική δόνηση των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στη θαλάσσια περιοχή του Νότιου Ευβοϊκού. Ο σεισμός, με εστιακό βάθος μόλις 13,6 χιλιομέτρων, χαρακτηρίζεται επιφανειακός και γι' αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητός, σκορπίζοντας ανησυχία.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικμού Ινστιτούτου Αθηνών το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 5 χλμ. δυτικά-βορειοδυτικά των Νέων Στύρων Εύβοιας, η οποία ταρακουνήθηκε όπως και η Αττική. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 13,6 χλμ.

Από εκεί και πέρα, μετά την καταγραφή από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο στις 12:27 ακολούθησαν περίπου 25 δονήσεις ως τις 6 το πρωί της Τρίτης, με τη μικρότερη εξ αυτών να είναι στα 1,3 Ρίχτερ και τη μεγαλύτερη στα 2,8. Πάντως, δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο το σημείο να «δώσει» μετασεισμό γύρω στα 4-4,5 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στον realfm 97,8 ανέφερε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν μπορεί να δώσει μεγαλύτερους σεισμούς και δεν υπάρχουν μεγάλα ρήγματα κοντά. «Πρόκειται για μια ασεισμική περιοχή. Πρόκειται για ένα ρήγμα το οποίο δεν δίνει μεγάλους σεισμούς, όπως αυτό του γειτονικού ρήγματος της Καρύστου», ενώ τόνισε ότι «πιθανότατα θα υπάρξουν και μικροί μετασεισμοί». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».

Ο γνωστός σεισμολόγος και καθηγητής Γεράσιμος Παπαδόπουλος έκανε λόγο για δυνατό σεισμό που είχε επίκεντρο βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας και ανατολικά από το Γραμματικό της ανατολικής Αττικής.

Σημείωσε πως έγινε έντονα αισθητός τόσο στην Εύβοια όσο και στην Αττική και έστειλε ένα μήνυμα ετοιμότητας, σημειώνοντας πως αναμένονται μετασεισμοί.

Ο δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, ανέφερε ότι «ο σεισμός ήταν πολύ έντονος αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει κάποιες αναφορές για ζημιές».

Ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, επισήμανε ότι «ακόμη δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στην περιοχή», ενώ συμπλήρωσε ότι δεν παρατηρείται κάποιο γεγονός που να προκαλεί ανησυχία».

Πρ. Κοινότητας Νέα Στύρα: «Υλικές ζημιές σε ένα κατάστημα στα Νέα Στύρα»

Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου: Δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία

Στο συμπέρασμα ότι όλα βαίνουν καλώς και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τον σεισμό κατέληξε η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης που συνεδρίασε τα ξημερώματα.

Όπως αναφέρθηκε, είναι ένας ισχυρός σεισμός ο οποίος έγινε αισθητός σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Ο σεισμός αυτός έγινε σε μία περιοχή που δεν έχει υψηλή σεισμικότητα. Βεβαίως γύρω από αυτή την περιοχή υπάρχουν κάποιες εστίες σεισμών που έδωσαν μεγαλύτερα μεγέθη μέσα στην ιστορική σεισμικότητα, όμως είναι σε σχετικά μακρινή απόσταση.

Η στιγμή του σεισμού

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας σε σούπερ μάρκετ, το οποίο δημοσίευσε το evima.gr, κατέγραψε τη στιγμή του σεισμού με προϊόντα να πέφτουν από τα ράφια.

Πολλοί κάτοικοι επέλεξαν να παραμείνουν όλη τη νύχτα σε ανοιχτούς χώρους ή μέσα στα αυτοκίνητά τους, αποφεύγοντας να επιστρέψουν στα σπίτια τους, υπό τον φόβο νέων δονήσεων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές ή τραυματισμοί. Το μόνο περιστατικό που έχει αναφερθεί αφορά σπάσιμο τζαμαρίας σε κατάστημα στα Νέα Στύρα.

Σε ετοιμότητα Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, «το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος δεν έχει λάβει κλήσεις και δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε κτίρια». Ωστόσο με εντολή του Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Εύβοια, καθώς και οι Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (1η και 7η ΕΜΑΚ).

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, στελέχη των Δήμων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αλλά και εθελοντές πραγματοποίησαν εκτεταμένους ελέγχους όχι μόνο στα Νέα Στύρα αλλά και σε ολόκληρη την Εύβοια. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίζονται οι επιτόπιες αυτοψίες για την καταγραφή πιθανών ζημιών.

Παράλληλα, καταγράφονται μετασεισμοί, μικρής όμως έντασης, που δεν προκαλούν ανησυχία στους επιστήμονες.

Σπανός: Δεν υπάρχουν αναφορές για μεγάλες ζημιές και τραυματισμούς

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Φάνης Σπανός, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για μεγάλες ζημιές σε κτίρια και ανθρώπους, αλλά ούτε ακόμη και κάποιες μικρομεσαίες ζημιές. Οι έλεγχοι συνεχίζονται».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος σημείωσε πως «η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή μας, αλλά δεν έχουν προς το παρόν σημειωθεί υλικές ζημιές ή τραυματισμοί». Ο ίδιος κάλεσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες πρόληψης και να παραμείνουν ήρεμοι και ψύχραιμοι.