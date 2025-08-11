Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία: Ενας νεκρός - Καταρρεύσεις κτιρίων - LIVE εικόνα - Real.gr

Σεισμός 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε στις 7:53 το απόγευμα της Κυριακής την Τουρκία και έγινε αισθητός σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου, αλλά και την Κωνσταντινούπολη. Ένας νεκρός και αρκετοί απεγκλωβισμοί από κτίρια που υπέστησαν ζημίες ή κατέρρευσαν είναι ο νεότερος απολογισμός.

Το επίκεντρο του σεισμού, που είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα. εντοπίζεται στην επαρχία Σίντζιρτζι, στο νότιο άκρο του νομού Μπαλικεσίρ.

Δείτε LIVE:

Στο ertnews μίλησε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος ανέφερε ότι τα ρήγματα της περιοχής δεν μπορούν να δώσουν μεγαλύτερο σεισμό, ενώ υπάρχουν δεκάδες μετασεισμοί μικρότερου μεγέθους.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε πως ο συγκεκριμένος σεισμός δεν θα επηρεάσει τον ελληνικό χώρο και το ρήγμα αυτό δεν εντάσσεται στη στενή ζώνη των ρηγμάτων της Ανατολίας, που επηρεάζουν την Ελλάδα.

Είναι σε μία μικρή τεκτονική δομή, είπε αρχικά, συμπληρώνοντας πως τέτοιου είδους ρήγματα υπάρχουν διάσπαρτα στην Τουρκία και δίνουν αντίστοιχους σεισμούς.

Παράλληλα, δήλωσε πως δεν θα υπάρξουν προβλήματα στις μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη, δεδομένου ότι το ρήγμα είναι σε μία βορειοδυτική κατεύθυνση και δεν είναι προς τα βορειοανατολικά ή νοτιοδυτικά έτσι ώστε να υπάρχουν τα φαινόμενα κατευθυντικότητας.