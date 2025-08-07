Σεισμός στη Μεσσηνία - Tι δήλωσε ο Ευθ. Λέκκας - Real.gr

Πού εντοπίστηκε το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση 4,7 στην κλίμακα Ρίχτερ έγινε σήμερα το μεσημέρι στη Μεσσηνία.

Όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το επίκεντρο της δόνησης που έγινε στις 12:49, εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μεσσήνης.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Ευθύμιος Λέκκας στην ΕΡΤ, «στο πλαίσιο της φυσιολογικής σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής το γεγονός. Τα χαρακτηριστικά του σεισμού δεν εμπνέουν ιδιαίτερη ανησυχία και η μετασεισμική δραστηριότητα δεν μας προβληματίζει μέχρι στιγμής. Η εξέλιξη του φαινομένου παρακολουθείται».