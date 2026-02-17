Σεισμός στην Αμοργό - Real.gr

\u03a3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03ad\u03b3\u03b9\u03bd\u03b5 \u03c0\u03c1\u03b9\u03bd \u03b1\u03c0\u03cc \u03bb\u03af\u03b3\u03bf \u03c3\u03c4\u03b7\u03bd \u0391\u03bc\u03bf\u03c1\u03b3\u03cc. \u039f \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03bc\u03ad\u03b3\u03b5\u03b8\u03bf\u03c2 3,3 \u03a1\u03af\u03c7\u03c4\u03b5\u03c1, \u03c3\u03cd\u03bc\u03c6\u03c9\u03bd\u03b1 \u03bc\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b1\u03c5\u03c4\u03cc\u03bc\u03b1\u03c4\u03b7 \u03bb\u03cd\u03c3\u03b7 \u03c4\u03bf\u03c5 \u0393\u03b5\u03c9\u03b4\u03c5\u03bd\u03b1\u03bc\u03b9\u03ba\u03bf\u03cd \u0399\u03bd\u03c3\u03c4\u03b9\u03c4\u03bf\u03cd\u03c4\u03bf\u03c5 \u0391\u03b8\u03b7\u03bd\u03ce\u03bd.\r\n\r\n\u039f \u03c3\u03b5\u03b9\u03c3\u03bc\u03cc\u03c2 \u03b5\u03af\u03c7\u03b5 \u03b5\u03c3\u03c4\u03b9\u03b1\u03ba\u03cc \u03b2\u03ac\u03b8\u03bf\u03c2 5 \u03c7\u03bb\u03bc. \u03ba\u03b1\u03b9 \u03c4\u03bf \u03b5\u03c0\u03af\u03ba\u03b5\u03bd\u03c4\u03c1\u03bf \u03c4\u03bf\u03c0\u03bf\u03b8\u03b5\u03c4\u03b5\u03af\u03c4\u03b1\u03b9 15 \u03c7\u03bb\u03bc. \u039d\u039d\u0391 \u03c4\u03b7\u03c2 \u0391\u03c1\u03ba\u03b5\u03c3\u03af\u03bd\u03b7\u03c2, \u0391\u03bc\u03bf\u03c1\u03b3\u03bf\u03cd.\r\n\r\n<img class="alignnone wp-image-778224 size-full" src="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2026/02/Screenshot-2026-02-17-175223.jpg" alt="" width="906" height="559" />