Σεισμός στην Αμοργό - Real.gr

Σεισμός στην Αμοργό

17:54, 17/02/2026
Σεισμός έγινε πριν από λίγο στην Αμοργό. Ο σεισμός είχε μέγεθος 3,3 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 5 χλμ. και το επίκεντρο τοποθετείται 15 χλμ. ΝΝΑ της Αρκεσίνης, Αμοργού.

