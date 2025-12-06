Quantcast
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα - Real.gr
real player

Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

22:58, 06/12/2025
Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στα Καλάβρυτα

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή, περίπου στις 22:48, σε περιοχές, της Αχαΐας, της Κορινθίας και της Αρκαδίας.

Σύμφωνα με την αυτόματη μέτρηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε μέγεθος 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε έξι χιλιόμετρα, δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο ήταν επτά χιλιόμετρα δυτικά, νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved