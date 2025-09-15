Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους - Μας έμπλεξαν» - Real.gr

Quantcast
Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους – Μας έμπλεξαν»

19:45, 15/09/2025
Σεμερτζίδου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους – Μας έμπλεξαν»

Στην πρώτη της δήλωση, προχώρησε η Πόπη Σεμερτζίδου, μετά απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες  για τη δέσμευση της ακίνητης περιουσίας της, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε δήλωσή της στο MEGA, η Καλλιόπη Σεμερτζίδου ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τους δημοσιογράφους για τη δέσμευση των πολυτελών οχημάτων της αλλά και άλλων περιουσιακών της στοιχείων και επιμένει να αρνείται κάθε εμπλοκή της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα δήώσε:

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή».

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», καταλήγει.

 

 

 

 

