Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ - Real.gr
19:21, 04/01/2026
Με μια φωτογραφία από τη συνεργασία τους στην εκπομπή “Τρεις στον αέρα” αποχαιρέτησε η Σεμίνα Διγενή τον Γιώργο Παπαδάκη.

“Καλό ταξίδι Γιώργο. Οι “ζωντανές συνδέσεις” μας δεν θα τελειώσουν ποτέ” γράφει χαρακτηριστικά.

