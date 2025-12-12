Σεπόλια: Σπάει βιτρίνα καταστήματος με καπάκι φρεατίου - Real.gr

Ένας άνδρας φορώντας κουκούλα κρατά ένα καπάκι από φρεάτιο με το οποίο σπάει βιτρίνα καταστήματος στα Σεπόλια, με τα γυαλιά να πέφτουν πάνω του όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε η ΕΡΤ.

Ο άνδρας μπαίνει στην καφετέρια και αφού πηγαίνει στο ταμείο και παίρνει τα χρήματα που βρήκε μέσα κατευθύνεται προς το ψυγείο για να πάρει και κάποια αναψυκτικά. Αμέσως μετά τρέπεται σε φυγή. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή το βράδυ στα Σεπόλια, στην οδό Βορείου Ηπείρου. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη είχε γίνει προσπάθεια διάρρηξης άλλες δύο φορές τις τελευταίες μέρες.