Serial killer στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν οι φάκελοι για δύο ακόμα εξαφανίσεις - Real.gr

Η ΕΛ.ΑΣ. διευρύνει τη λίστα των πιθανών θυμάτων του 52χρονου, που ήδη εμπλέκεται στους θανάτους δύο γυναικών.

Του ΘΕΟΔΟΣΗ ΠΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τους φακέλους εξαφάνισης δύο ακόμα τοξικοεξαρτημένων γυναικών στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI μετά την εξιχνίαση δύο δολοφονιών που σημειώθηκαν στην περιοχή της Νεάπολης από 52χρονο άνδρα. Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν αφορούσαν δύο γυναίκες οι οποίες δυστυχώς είχαν παγιδευτεί στα «δίχτυα» των ναρκωτικών και τελικά δολοφονήθηκαν από τον άνδρα, που είναι επίσης εξαρτημένος. Οι αστυνομικοί αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά και δεν αποκλείουν να βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκοτεινή υπόθεση κατά συρροή δολοφονιών.

Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται όταν οι γονείς μιας 43χρονης που ζούσε στη Νεάπολη κατέθεσαν δήλωση εξαφάνισης στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, καθώς η κόρη τους παρά το γεγονός πως είχε σοβαρό πρόβλημα με τα ναρκωτικά, είχε σταθερή επικοινωνία με τους οικείους της. Η επικοινωνία αυτή όμως διακόπηκε ξαφνικά τον περασμένο Ιούλιο. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των συγγενών της να επικοινωνήσουν μαζί της, δυστυχώς τα ίχνη της είχαν εξαφανιστεί, ενώ παρά τις έρευνες που γίνονταν η γυναίκα δεν είχε εντοπιστεί ούτε στα στέκια που συχνάζουν οι τοξικομανείς.

Οι αστυνομικοί έπειτα από συνδυαστικές έρευνες διαπίστωσαν πως η συγκεκριμένη γυναίκα και άλλη μία τοξικοεξαρτημένη η οποία είχε επίσης εξαφανιστεί, είχαν ένα κοινό σημείο. Την επαφή τους με τον 52χρονο, επίσης τοξικομανή, ο οποίος προμήθευε τις άτυχες γυναίκες με τις ναρκωτικές ουσίες που χρησιμοποιούσαν.

Ομολογία

Το μυστήριο τελικά λύθηκε, όταν βρέθηκε το πτώμα της άτυχης 43χρονης σε προχωρημένη σήψη στο δώμα της ημιτελούς οικοδομής όπου διέμεναν ο 52χρονος και ένας φίλος του. Ο ίδιος ομολόγησε ότι σκότωσε την πρώτη γυναίκα, αφού αυτός και ο φίλος του τη βίασαν, τον Οκτώβριο του 2024 και στη συνέχεια πέταξαν τη σορό της σε κάδο απορριμμάτων. Σημειώνεται ότι το πτώμα της γυναίκας δεν εντοπίστηκε ποτέ, καθώς φαίνεται πως συλλέχθηκε από το απορριμματοφόρο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξαφάνισή του…

Μετά την εξιχνίαση των δύο στυγερών δολοφονιών, οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI στη βόρεια Ελλάδα έχουν ανοίξει τους φακέλους εξαφάνισης άλλων δύο γυναικών, επίσης τοξικομανών και ηλικίας περίπου 40 ετών, των οποίων τα ίχνη εξαφανίστηκαν το 2023 και το 2024.

Σεξουαλικό κίνητρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί δεν είναι δυνατόν να μην εξετάσουν και μάλιστα με ιδιαίτερη σοβαρότητα το ενδεχόμενο να βρίσκονται μπροστά σε έναν κατά συρροή δολοφόνο καθώς και στις δύο υποθέσεις που εξιχνίασαν είναι έντονο το στοιχείο του σεξουαλικού κινήτρου.

Σε ό,τι αφορά τους δύο νέους φακέλους που εξετάζουν οι αστυνομικοί, τα χαρακτηριστικά με τις δύο δολοφονημένες γυναίκες είναι πολλά και κοινά. Οπως προκύπτει, ο τρόπος με τον οποίο εξαφανίστηκαν είναι παρόμοιος, ενώ ταιριάζει και η χρονική περίοδος με τη δράση του 52χρονου.

Ολες οι γυναίκες είναι τοξικομανείς, σύχναζαν στις πιάτσες πώλησης ναρκωτικών στην περιοχή της Νεάπολης και, κυρίως, όλες τους γνώριζαν τον δολοφόνο. Και στις δύο περιπτώσεις των γυναικών, οι δηλώσεις εξαφάνισης από τους οικείους τους έγιναν έναν με δύο μήνες μετά και αυτό γιατί δεν είχαν νέα τους.

Ωστόσο, όπως λέει στη Realnews αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών, υπάρχουν πολλά σημεία στη σκοτεινή υπόθεση που δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί. «Σε πολλές περιπτώσεις εξαφάνισης τοξικομανών, οι ίδιοι κόβουν εντελώς τους δεσμούς με την οικογένειά τους και τους συγγενείς τους, αλλάζουν πόλη και τόπο διαμονής χωρίς κανείς να γνωρίζει το παραμικρό. Μπορεί και στις δύο περιπτώσεις να έχει συμβεί αυτό το ενδεχόμενο. Από την άλλη πλευρά όμως και λόγω της αποκάλυψης του διπλού εγκλήματος, είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε όλα τα ενδεχόμενα, με πρώτο βέβαια αυτό της δολοφονίας από τον ίδιο άνθρωπο», αναφέρουν οι πηγές από την ΕΛ.ΑΣ.

Αλλωστε, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο εξαφανισμένες γυναίκες είχαν κοινό σημείο αναφοράς τις πιάτσες τοξικομανών στη Θεσσαλονίκη, εκεί δηλαδή όπου σύχναζε και ο 52χρονος φερόμενος δολοφόνος.

Η άκρη του νήματος για την εξιχνίαση των δύο δολοφονιών ξεκίνησε όταν οι γονείς και ο σύντροφος της 43χρονης κατέθεσαν δήλωση εξαφάνισης τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς δεν είχαν επικοινωνήσει με την ίδια από τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Οι αστυνομικοί, ερευνώντας όλο αυτό το διάστημα την εξαφάνιση, άρχισαν να ρωτούν στα στέκια των τοξικομανών στην ευρύτερη περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την παρέα που έκανε το τελευταίο διάστημα η 43χρονη με τον 52χρονο.

«Ετσι τη βρήκα»

Οι αστυνομικοί εντόπισαν την ημιτελή οικοδομή που διέμενε ο 52χρονος και άρχισαν να τον παρακολουθούν, μέχρι που αποφάσισαν να τον ανακρίνουν. Οταν τον συνέλαβαν στο συγκεκριμένο οίκημα, έκπληκτοι ανακάλυψαν στο δώμα της οικοδομής το πτώμα της άτυχης 43χρονης σε προχωρημένη σήψη και τυλιγμένο σε ένα χαλί. Ο 52χρονος υποστήριξε πως έκαναν χρήση κοκαΐνης και ηρωίνης ένα βράδυ του Ιουλίου και εν συνεχεία κοιμήθηκαν, αφού πρώτα συνευρέθηκαν ερωτικά. Οταν ξύπνησε το πρωί είδε πως η 43χρονη είχε πεθάνει στον ύπνο της και για να μην μπλέξει, τύλιξε ο ίδιος το πτώμα σε ένα χαλί και το τοποθέτησε στο δώμα της οικοδομής. «Κοιμήθηκε και δεν ξύπνησε. Ετσι τη βρήκα εγώ. Αλήθεια σας λέω δεν την πείραξα», ισχυρίστηκε στις Αρχές ο 52χρονος τοξικομανής.

Ωστόσο ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό της άτυχης γυναίκας διαπίστωσε πως πρόκειται για έγκλημα και μάλιστα στυγερό, καθώς ο δράστης είχε σπάσει το αυχενικό οστό της 43χρονης.

Δεύτερη δολοφονία

Οι αστυνομικοί ερεύνησαν και τη δεύτερη εξαφάνιση γυναίκας που είχε δηλωθεί από τους οικείους της τον Φεβρουάριο του 2025.

Η 47χρονη είχε να δώσει σημεία ζωής από το καλοκαίρι του 2024. Και σε αυτή την περίπτωση κοινός παρονομαστής ήταν ο 52χρονος τοξικομανής, ο οποίος παραδέχθηκε πως μαζί με την κοπέλα και έναν φίλο του έκαναν χρήση ναρκωτικών στο εν λόγω οικοδόμημα. Οπως είπε στις Αρχές, επειδή η 47χρονη μιλούσε δυνατά στο κινητό της, της έκλεισαν το στόμα με δύναμη, προκειμένου να σταματήσει να μιλά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε στην κατάθεσή του ο καθ’ ομολογίαν δράστης, τύλιξε τη σορό σε ένα χαλί και «την πετάξαμε στα σκουπίδια…». Το πτώμα της άτυχης γυναίκας δεν βρέθηκε ποτέ. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν πίστεψαν αυτή την εκδοχή και τον πίεσαν να πει την αλήθεια. Τελικά ο 52χρονος παραδέχθηκε πως ο ίδιος και ο φίλος του επιχείρησαν να τη βιάσουν. Εκείνη αντιστάθηκε και ο φίλος του της έκλεισε το στόμα με το χέρι του γιατί η 47χρονη δεν ήθελε και έβαλε τις φωνές, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της από ασφυξία.

Σημειώνεται ότι στον 52χρονο, ο οποίος κρατείται, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία και θανατηφόρο βιασμό, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου οι Αρχές να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ και να διαπιστώσουν αν εμπλέκεται και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων.