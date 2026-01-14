Σέρρες: Άνοιξε ο Προμαχώνας για όλα τα οχήματα - Real.gr

Ανοιχτός για όλα τα οχήματα θα είναι ο Προμαχώνας σήμερα και αύριο, όπως ανακοίνωσαν οι αγρότες του μπλόκου, ως ένδειξη καλής θέλησης και μετά τη σύσκεψη της πανελλαδικής επιτροπής στον Παλαμά Καρδίτσας.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν από το μπλόκο του Προμαχώνα τρεις αγρότες, οι Γιάννης Τουρτούρας, Κώστας Τριανταφύλλου και Μάκης Γκαλάπης οι οποίοι θα ενημερώσουν στην αυριανή γενική συνέλευση τους συναδέλφους τους για τα όσα αποφασίστηκαν στην Καρδίτσα. Αύριο θα πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση και στο μπλόκο των Κερδυλίων όπου ο Πρόεδρος του Πανσερραϊκου Αγροτικού Συλλόγου Διαμαντής Διαμαντόπουλος και ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Παναγής, οι οποίοι συμμετείχαν στη χθεσινή σύσκεψη με τον πρωθυπουργό και τη σημερινή με τα κυβερνητικά στελέχη, θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για τα αποτελέσματα αυτών των συσκέψεων.