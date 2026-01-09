Σέρρες: Απολογείται ο 16χρονος για τη ανθρωποκτονία του 17χρονου – Συγκέντρωση πολιτών έξω από τα Δικαστήρια - Real.gr

Στα Δικαστήρια των Σερρών οδηγήθηκε πριν από λίγο για να απολογηθεί ο 16χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε έναν 17χρονο στις Σέρρες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο 16χρονος έφτασε πριν από λίγο στο Δικαστικό Μέγαρο Σερρών ενώ την ίδια ώρα υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση πολιτών έξω από αυτό προκειμένου να συμπαρασταθούν ειρηνικά όπως αναφέρεται στο κάλεσμα στην οικογένεια του θύματος.

Να σημειωθεί ότι ο 16χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Να θυμίσουμε ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας ο 16χρονος ξυλοκόπησε τον 17χρονο στο προαύλιο της Μητρόπολης των Σερρών με αφορμή μια κοπέλα, στη συνέχεια ο 17χρονος έφυγε προς το σπίτι του, οι γονείς του τον αναζητούσαν ώρες όμως τελικά εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την αδερφή του στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διαμένουν.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας- νεκροτομής έδειξαν τη σφοδρότητα της επίθεσης καθώς ο ιατροδικαστής βρήκε βαρύτατες κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα καθώς και ρίξεις οργάνων κάτι που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς του κατηγορούμενου, ο οποίος φέρεται να παραδέχτηκε στον εισαγγελέα πως χτύπησε τον 17χρονο υποστηρίζοντας όμως πως δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν το θάνατο του.

«Ο εντολέας μου, μου είπε ότι υπήρχε μια παρεξήγηση μεταξύ τους, κατέληξε στο να τον χτυπήσει, δεν είχε πρόθεση προφανώς να αφαίρεση τη ζωή του. Ήταν μια διαφορά μεταξύ ανηλίκων που πολλές φορές συμβαίνει που πολλές φορές συμβαίνει και δεν καταλήγει πουθενά, δυστυχώς προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην πορεία και το άτυχο παιδί έχασε την ζωή του» είχε δηλώσει ο δικηγόρος του 16χρονου, Λ. Βασιλάκος.