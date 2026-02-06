Σέρρες: Αστυνομικοί συνέλαβαν μέλος κυκλώματος ναρκωτικών με έξι κιλά ηρωΐνης - Real.gr

Quantcast
13:57, 06/02/2026
  • Πάνω από 6 κιλά ηρωίνης βρέθηκαν στην κατοχή 35χρονου Βούλγαρου, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης στις Σέρρες. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.
  • Ο 35χρονος φέρεται ως μέλος κυκλώματος που εισάγει ναρκωτικά από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα για διακίνηση. Είχε εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω του Προμαχώνα και τέθηκε υπό αστυνομική παρακολούθηση πριν την επέμβαση στη δυτική Θεσσαλονίκη.
  • Συνολικά εντοπίστηκαν 6,243 κιλά ηρωίνης, με τη βοήθεια του αστυνομικού σκύλου «Roxy», κρυμμένα σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου του. Ο συλληφθείς οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.
Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Πάνω από 6 κιλά ηρωίνης, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, βρέθηκαν στην κατοχή 35χρονου Βούλγαρου, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 35χρονος φέρεται ως μέλος κυκλώματος, το οποίο εισάγει ναρκωτικά από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, με σκοπό την διακίνησή τους. Την υπόθεση αποκάλυψαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είχε εισέλθει με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην ελληνική επικράτεια, μέσω του συνοριακού σταθμού του Προμαχώνα. Τέθηκε υπό αστυνομική παρακολούθηση κι ακολούθησε επέμβαση σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν αρχικά εννέα συσκευασίες με 743 γραμμάρια ηρωίνης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy», εντοπίστηκαν άλλες 26 συσκευασίες με 5,5 κιλά της ίδιας ναρκωτικής ουσίας. Όπως έγινε γνωστό, η μεγαλύτερη ποσότητα ήταν κρυμμένη σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου.

