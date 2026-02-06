Σέρρες: Αστυνομικοί συνέλαβαν μέλος κυκλώματος ναρκωτικών με έξι κιλά ηρωΐνης - Real.gr

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.

Πάνω από 6 κιλά ηρωίνης, η συνολική αξία των οποίων εκτιμάται ότι ξεπερνάει τις 150.000 ευρώ, βρέθηκαν στην κατοχή 35χρονου Βούλγαρου, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν αστυνομικής επιχείρησης, για εισαγωγή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 35χρονος φέρεται ως μέλος κυκλώματος, το οποίο εισάγει ναρκωτικά από τη Βουλγαρία στην Ελλάδα, με σκοπό την διακίνησή τους. Την υπόθεση αποκάλυψαν το προηγούμενο 24ωρο αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς είχε εισέλθει με Ι.Χ. αυτοκίνητο στην ελληνική επικράτεια, μέσω του συνοριακού σταθμού του Προμαχώνα. Τέθηκε υπό αστυνομική παρακολούθηση κι ακολούθησε επέμβαση σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν αρχικά εννέα συσκευασίες με 743 γραμμάρια ηρωίνης, ενώ σε έρευνα που ακολούθησε στο αυτοκίνητό του, με τη συνδρομή του αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «Roxy», εντοπίστηκαν άλλες 26 συσκευασίες με 5,5 κιλά της ίδιας ναρκωτικής ουσίας. Όπως έγινε γνωστό, η μεγαλύτερη ποσότητα ήταν κρυμμένη σε ειδική κρύπτη στο πάτωμα του συνοδηγού του αυτοκινήτου.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος του οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Σερρών.