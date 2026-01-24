Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν - Real.gr

Quantcast
Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν
Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

11:30, 24/01/2026
11:30, 24/01/2026
Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

Συνελήφθη σε σχολείο των Σερρών καθηγήτρια με την κατηγορία ότι έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία, με την δικαιολογία ότι έκανε φασαρία.

Το περιστατικό διαδραματίστηκε εχθές το πρωί σε γυμνάσιο στην περιοχή των Σερρών.

Μια 60χρονη καθηγήτρια και διευθύντρια του Γυμνασίου -σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ- την πρώτη διδακτική ώρα, έβαλε μονωτική ταινία στο στόμα ενός 13χρονου μαθητή, γιατί όπως ισχυρίστηκε η ίδια έκανε φασαρία με άλλους συμμαθητές του και στη συνέχεια έδωσε εντολή σε έναν άλλον 13χρονο συμμαθητή του θύματος και τον έδεσε με χαρτοταινία στα χέρια.

Το συμβάν καταγγέλθηκε χθες το μεσημέρι από την 44χρονη μητέρα του 13χρονου μαθητή στην Ασφάλεια Σερρών.

Η 60χρονη γυναίκα συνελήφθη στο σπίτι της από αστυνομικούς της Ασφάλειας και αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα Σερρών για να απολογηθεί για αυτή την ενέργεια που έκανε σε βάρος του 13χρονου μαθητή. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικοιγραφία για παράνομη βία και σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων

Σέρρες: Δασκάλα συνελήφθη με την κατηγορία ότι φίμωσε μαθητή με μονωτική ταινία και έδωσε εντολή να τον δέσουν

11:30 24/01
