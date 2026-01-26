Σέρρες: «Δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί», λέει ο πατέρας του μαθητή που τον φίμωσε με χαρτοταινία - Real.gr

Με προσωρινό διευθυντή λειτουργεί από σήμερα (26/1) το Γυμνάσιο Νέου Σουλίου Σερρών αφού το Υπουργείο Παιδείας διέταξε την αναστολή των καθηκόντων της 60χρονης εκπαιδευτικού καθώς και τη διενέργεια ΕΔΕ για το περιστατικό.

Η καθηγήτρια συνελήφθη μετά από καταγγελία μητέρας μαθητή καθώς φέρεται να έβαλε χαρτοταινία στο στόμα του παιδιού μέσα στην τάξη. Η εκπαιδευτικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα από σήμερα, ενώ της επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών με δυνατότητα εξαγοράς προς 10 ευρώ ημερησίως.

Ο πατέρας του ανήλικου, υποστήριξε ότι η συμπεριφορά της είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα με μαθητές, επισημαίνοντας ότι γι’ αυτόν τον λόγο δεν επιθυμεί την τιμωρία της αλλά την παροχή βοήθειας από ειδικούς.

«Είχαμε εκλάβει κάποια πράγματα ως παιχνίδι, τόσο εμείς όσο και οι εκπαιδευτικοί, όλοι οι μαθητές το είχαν αποτυπώσει έτσι στο μυαλό τους και ίσως αυτό να ήταν προτιμότερο. Το σοβαρό ζήτημα όμως δεν είναι η αντίδραση των εκπαιδευτικών είναι η κατάσταση της εκπαιδευτικού.

Είναι επικίνδυνο το ότι κάποιοι έδιναν τόσα χρόνια την έγκριση σε αυτό το άτομο να διαχειρίζεται μια σχολική μονάδα. Αυτοί μέχρι στιγμής δεν έχουν εμφανιστεί σε κανένα κανάλι. Είναι καθαρά θέμα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Οπως αναφέρει το emakedonia, o ίδιος υπογράμμισε ότι παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και στο παρελθόν, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική συνέχεια. «Τα ρεπορτάζ είχαν καταγράψει διάφορα περιστατικά που, όπως σας τα διηγήθηκαν και μαθητές του σχολείου και κάτοικοι του χωριού, είναι γνωστά. Ο παλιός Σύλλογος Γονέων είχε κάνει ενέργειες, ο νυν Σύλλογος Γονέων έχει κάνει ενέργειες. Μου φαίνεται απίστευτο ότι κανείς δεν ασχολήθηκε με γραπτές καταγγελίες που κατατέθηκαν στα αρμόδια όργανα».

Ο πατέρας του 13χρονου επανέλαβε ότι δεν ζητά την τιμωρία της εκπαιδευτικού, αλλά την παροχή βοήθειας προς εκείνη. «Επιμένω ότι πέρα από την κατάσταση της, κάποιος πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά με τους αρμόδιους που έδιναν την έγκριση όλα αυτά τα χρόνια. Η συγκεκριμένη κυρία χρειάζεται βοήθεια και όχι τιμωρία. Και το λέω επίσημα ως γονιός παιδιού της τάξης, δεν επιζητάμε την τιμωρία της».

«Η κυρία είναι ψυχικά ασθενής και, όπως φαίνεται διακόπηκε η φαρμακευτική της αγωγή. Βλέπω σχόλια και στο διαδίκτυο ότι δεν ασχολούμαστε με τα παιδιά, ότι κι εμείς αμελούμε κτλ. Όχι. Ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά, κι εμείς και η οικογένειά μας, πώς αντιμετωπίσαμε το θέμα».

«Ακόμα και η παρουσία της στο δικαστήριο έδινε την εντύπωση ότι ακούγαμε ένα ανήλικο να καταθέτει και όχι έναν ενήλικο. Αυτή ήταν η αποτύπωσή μου. Αφέθηκε ελεύθερη με όρους και πρέπει να δίνει το παρών το Σάββατο στις δικαστικές διαδικασίες».

«Τα ακούγαμε καθημερινά τα περιστατικά από τα ίδια τα παιδιά όταν συνέβαινε κάτι περίεργο: κλειδώματα, εγκλωβισμοί με πρώην καθηγητές και προσωπικό του σχολείου, παρατηρήσεις προς μαθητές χωρίς λόγο και χωρίς αιτία. Από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία».

Τέλος, υπογράμμισε ότι οι Σύλλογοι Γονέων είχαν κινητοποιηθεί και στο παρελθόν: «Οι Σύλλογοι είχαν ασχοληθεί. Υπάρχουν έγγραφες καταγγελίες στη Δευτεροβάθμια. Δεν μιλάω για φήμες. Κι όμως ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε μόνο μία πριν τα Χριστούγεννα. Υπήρχαν κι άλλες, και πέρυσι. Πέρυσι μάλιστα, με πρωτοβουλία του προηγούμενου Συλλόγου Γονέων, έγινε συγκέντρωση εδώ στο σχολείο, παρουσία του Δημάρχου, του προέδρου της κοινότητας και δημοτικών συμβούλων. Η πλειοψηφία των γονέων ήταν παρούσα και ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας ήταν μάρτυρας μιας τελείως αλλόκοτης συμπεριφοράς» επισήμανε ο πατέρας του 13χρονου.