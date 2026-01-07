Σέρρες: Δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο εις βάρος του 16χρονου - Πήρε προθεσμία για την Παρασκευή - Real.gr

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 16χρονου που συνελήφθη για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου, στις Σέρρες.

Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην ανακρίτρια Σερρών, από την οποία πήρε προθεσμία για την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένει υπό κράτηση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

Βαριές κακώσεις στο κεφάλι και στο σώμα περιλαμβάνονται στα ιατροδικαστικά ευρήματα, μετά τη νεκροψία – νεκροτομή που διενεργήθηκε στον 17χρονο από τις Σέρρες, ο οποίος έχασε τη ζωή του ύστερα από ξυλοδαρμό που υπέστη από 16χρονο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιατροδικαστική έρευνα διαπίστωσε κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη εσωτερικών οργάνων στη σορό του ανήλικου. Τα συμπεράσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης θα ενσωματωθούν στη δικογραφία, που σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου για ανθρωποκτονία με πρόθεση.

Ο ανήλικος, ο οποίος προανακριτικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατάφερε ένα χτύπημα με τον αγκώνα στο κεφάλι του παθόντα, με αφορμή μια κοπέλα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών, για να του απαγγελθεί κατηγορία.

Δικογραφία σχηματίστηκε και εις βάρος της 47χρονης μητέρας του συλληφθέντα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Η ίδια προέβη νωρίτερα σε δηλώσεις, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Σερρών, εκφράζοντας τη λύπη της για το θανατηφόρο συμβάν, ενώ ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του 17χρονου. «Λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έγινε. Ζητώ συγγνώμη, αν και είναι πάρα πολύ λίγο για τους γονείς. Ο γιος μου, αν φταίει, θα πληρώσει και θα φυλακιστεί», είπε -μεταξύ άλλων- η 47χρονη.

Ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του, σε συνέχεια της υπόθεσης στις Σέρρες, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του 17χρονου και αναφέρει -μεταξύ άλλων- τα εξής:

«Από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 έλαβε αναφορά για δύο παιδιά βάσει της οποίας ζούσαν σε άθλιες συνθήκες, ουσιαστικά μόνα, καθώς ο πατέρας εξέτιε ποινή φυλάκισης και η μητέρα ήταν χρήστης ουσιών. Τα παιδιά χρειάζονταν άμεσα βοήθεια.

Άμεσα και κατόπιν αξιολόγησης, η αναφορά απεστάλη από την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, με την ένδειξη “ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ” στις αρμόδιες Αρχές, προς περαιτέρω διερεύνηση.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, είναι αυτό που σήμερα έχει συλληφθεί και κατηγορείται για τη δολοφονία του 17χρονου».

