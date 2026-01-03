Σέρρες: Ένας νεκρός από ανατροπή βάρκας ψαράδων στις εκβολές του Στρυμώνα – Με υποθερμία ανασύρθηκε άλλος ένας - Real.gr

Τραγική κατάληξη με έναν νεκρό στα Κέρδυλια, στις εκβολές Στρυμόνα, όταν ανατράπηκε ερασιτεχνική βάρκα με δύο αλιείς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βάρκα με τους δυο αλιείς ανατράπηκε την ώρα που προσέγγιζε το λιμάνι σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου λόγω ισχυρών νοτιάδων.

Ο ένας από τους δυο επιβαίνοντες της βάρκας ανασύρθηκε νεκρός, ενώ ο δεύτερος ανασύρθηκε με τις αισθήσεις του, με υποθερμία από δύτες στην ακτή.

Στις έρευνες υπό τον συντονισμό του ΕΣΚΕΔ, συμμετείχαν 3 αλιευτικά σκάφη και όχημα του Λιμενικού, από ξηράς.

Ου δύο επιβαίνοντες στην βάρκα είναι Βούλγαροι, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα. Στις έρευνες συμμετέχει ελικόπτερο Super Puma, για την πιθανότητα να υπάρχει τρίτο άτομο.

Η σορός μεταφέρεται στον Σταυρό Χαλκιδικής ενώ ο μοναδικός ως τώρα επιζών, έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Οφρυνίου.