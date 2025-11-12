Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί - Real.gr

Σε 29 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στην ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασύλου Σιντικής Σερρών μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες νεαρών αλλοδαπών στους χώρους της δομής.

Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι αρχικά ως μια διαμαρτυρία για θέματα ασύλου και των συνθηκών διαβίωσης. Οι συγκεντρωθέντες έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή ενώ κινήθηκαν απειλητικά να ρίξουν την περίφραξη και να διαφύγουν. Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε έξω από την δομή και τους απέτρεψε με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δόμή. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα και σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν για την πρόκληση των επεισοδίων συνολικά 29 άτομα (για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων,για απόπειρα απόδρασης και απείθεια). Όπως έγινε γνωστό δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά (ο ένας χτυπήθηκε στο πόδι από πέτρα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ