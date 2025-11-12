Quantcast
Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί - Real.gr
real player

Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου – 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

19:46, 12/11/2025
Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου – 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σε 29 συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί στην ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Ασύλου Σιντικής Σερρών μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν ομάδες νεαρών αλλοδαπών στους χώρους της δομής.

Η ένταση ξεκίνησε μετά το μεσημέρι αρχικά ως μια διαμαρτυρία για θέματα ασύλου και των συνθηκών διαβίωσης. Οι συγκεντρωθέντες έξω από τα κτήρια διαμονής έβαλαν φωτιά σε ρούχα και άρχισαν να πετούν πέτρες σε αστυνομικούς που έφτασαν στην περιοχή ενώ κινήθηκαν απειλητικά να ρίξουν την περίφραξη και να διαφύγουν. Μεγάλη αστυνομική δύναμη κατέφθασε έξω από την δομή και τους απέτρεψε με παράλληλη συνδρομή της Πυροσβεστικής η οποία πρόλαβε την επέκταση της φωτιάς.

Οι αστυνομικοί που μπήκαν στο χώρο προχώρησαν σε δεκάδες προσαγωγές προκειμένου να εντοπιστούν οι υπαίτιοι των επεισοδίων ενώ ξεκίνησε και επανακαταμέτρηση των μεταναστών που φιλοξενούνται στη δόμή. Η κατάσταση ομαλοποιήθηκε μετά από μία ώρα και σύμφωνα με την Αστυνομία συνελήφθησαν για την πρόκληση των επεισοδίων συνολικά 29 άτομα (για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων,για απόπειρα απόδρασης και απείθεια). Όπως έγινε γνωστό δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά (ο ένας χτυπήθηκε στο πόδι από πέτρα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

ΔΟΑΕ: Η επαλήθευση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν «έχει καθυστερήσει πολύ»

20:45 12/11
Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

Η Jennifer Lawrence μάς έπεισε – Θα φορέσουμε πέδιλα και τον χειμώνα!

20:30 12/11
Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

Βορίζια: Συνελήφθη ανιψιός του 39χρονου θύματος - Φέρεται να έβαλε τη βόμβα στο σπίτι της αντίπαλης οικογένειας

20:24 12/11
Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση 3 ετών, με αναστολή, σε 40χρονη που κακοποιούσε το βρέφος της και το άφησε με μόνιμες σωματικές βλάβες

20:15 12/11
Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της έρευνας για διαφθορά στον ενεργειακό τομέα

20:00 12/11
Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

Σέρρες: Ένταση σε δομή μεταναστών για τα αιτήματα ασύλου - 29 συλλήψεις , τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί

19:46 12/11
Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

Επέτειος Πολυτεχνείου: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο έως την Τρίτη

19:45 12/11
Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

Σία Κοσιώνη: Φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο θεατρικό σανίδι

19:30 12/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved