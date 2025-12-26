Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων - Real.gr

Quantcast
18:46, 26/12/2025
Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου που ταιριάζει με το όχημα του διοικητή της Πυροσβεστικής των Άνω Ποροΐων

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 45χρονου διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου Άνω Πορροΐων, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται από το πρωί της Τρίτης, όταν κι έφυγε από το σπίτι του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα εξάρτημα αυτοκινήτου -που ταιριάζει στο μοντέλο του οχήματος του 45χρονου αγνοούμενου- εντοπίστηκε σε μεγάλο υψόμετρο.

Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο που έχουν στα χέρια τους όσοι συμμετέχουν στην επιχείρηση εντοπισμού του, το οποίο μπορεί να λέει και πολλά ή και τίποτα, αφού από το σημείο διέρχονται κυνηγοί και υλοτόμοι.

Τέλος, η επιχείρηση εντοπισμού του 45χρονου Διοικητή του Πυροσβεστικού κλιμακίου των Άνω Πορροΐων θα διαρκέσει μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

