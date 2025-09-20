Σέρρες: Εξαγριωμένοι αγρότες προπηλάκισαν τον Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης- Αποχώρησε με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης - Real.gr

Quantcast
Σέρρες: Εξαγριωμένοι αγρότες προπηλάκισαν τον Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης- Αποχώρησε με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης
Σέρρες: Εξαγριωμένοι αγρότες προπηλάκισαν τον Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης- Αποχώρησε με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης

17:23, 20/09/2025
Σέρρες: Εξαγριωμένοι αγρότες προπηλάκισαν τον Υφ. Αγρ. Ανάπτυξης- Αποχώρησε με συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης

Ο Γιάννης Ανδριανός έγινε αποδέκτης έντονων παραπόνων από αγρότες και κτηνοτρόφους των Σερρών.

«Ξεχείλισε» η οργή αγροτών και κτηνοτρόφων και ξέσπασαν στον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννη Ανδριανό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του σήμερα (20/9) στις Σέρρες και ειδικότερα στη Serexpo.
Σύμφωνα με το infonews24.gr, αγρότες και κτηνοτρόφοι τον προπηλάκισαν μετά το τέλος της ομιλίας του, πέταξαν νερά και καφέδες και η κατάσταση παραλίγο να βγει εκτός ελέγχου.

Με τη συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατάφερε και αποχώρησε τελικά από το χώρο της Serexpo.

«Είσαι ανίκανος να δώσεις λύσεις. Είσαι ανεπιθύμητος. Να σηκωθείς να φύγεις» φώναζαν- μεταξύ άλλων- στον υφυπουργό. Κάποιοι άλλοι τον γιουχάιζαν, ενώ ένας αγανακτισμένος κτηνοτρόφος, γεμάτος αγωνία του είπε «έχετε καταλάβει ότι έχουμε καταστραφεί; Μου θανάτωσαν τα ζώα».

Από νωρίς το πρωί, δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στο χώρο της Serexpo, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για τα προβλήματα που ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

 

 

