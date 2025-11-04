Σέρρες: Γέννησε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν για το νοσοκομείο - Οι καθοριστικές ενέργειες γιατρού και πληρώματος - Real.gr

Μια γυναίκα στις Σέρρες έφερε στον κόσμο το παιδί της μέσα σε ασθενοφόρο, χάρη στην άμεση επέμβαση γιατρού, μαίας και διασωστών του ΕΚΑΒ.

Η ετοιμόγεννη είχε μεταφερθεί από το Κέντρο Υγείας Ηράκλειας στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, οι επαγγελματίες προχώρησαν στον τοκετό, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια μητέρας και μωρού.

Το μωρό, όμως, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής με τον γιατρό, τη μαία, τον νοσηλευτή και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή.

Όταν το ασθενοφόρο έφτασε στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Στη συνέχεια το νεογέννητο μπήκε σε θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους ενώ δεν αποκλείεται λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.