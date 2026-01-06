Σέρρες: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 16χρονος – Συνελήφθη και η μητέρα του - Real.gr

Στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών κρατείται ο 16χρονος που φέρεται ως δράστης του θανατηφόρου ξυλοδαρμού με θύμα 17χρονο.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση κι αναμένεται να οδηγηθεί αύριο το πρωί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών. Επίσης, συνελήφθη και η μητέρα του 16χρονου δράστη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ο ανήλικος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο. Αφορμή φαίνεται να αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθ’ ομολογίαν δράστη.

Υποστήριξε ότι το θύμα είχε στείλει μήνυμα στην κοπέλα του πως «αν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» υποστήριξε.

Ο 16χρονος δράστης είχε συλληφθεί ξανά το 2021 για ξυλοδαρμό κατά συναυτουργία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα ήταν με έναν φίλο του, όταν συναντήθηκε με τον δράστη, ο οποίος επίσης ήταν μαζί με ένα ακόμη άτομο.

Το χρονικό της τραγωδίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος χθες το βράδυ έπινε καφέ με φίλους του έξω από πρακτορείο ΟΠΑΠ και πέρασε από το σημείο ο 16χρονος με ένα άλλο άτομο, και έπειτα κατέληξαν στον υπαίθριο χώρο της Μητρόπολης, όπου εκεί τον χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι και αποχώρησε. Το θύμα δεν αισθανόταν καλά, επέστρεψε στο σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο. Εκεί τον εντόπισε νεκρό το επόμενο πρωί η αδερφή του και ο αδερφός του.

Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Σερρών, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν τον θάνατό του, ενώ παραγγέλθηκε ιατροδικαστική έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, ο 16χρονος φέρεται να έχει μεγαλώσει σε ιδιαίτερα δύσκολο οικογενειακό περιβάλλον, καθώς και οι δύο γονείς του ήταν χρήστες ναρκωτικών, ενώ πρόσφατα έχασε και τον πατέρα του.

Ο ίδιος έχει στο παρελθόν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, ενώ πριν από λίγο καιρό η εισαγγελέας ανηλίκων αφαίρεσε την επιμέλειά του από τη μητέρα του. Το παιδί βρισκόταν σε μεταβατικό στάδιο, μέχρι να αποφασιστεί οριστικά το πλαίσιο επιμέλειας και ανατροφής του.

Από την ΕΛ.ΑΣ. υπογραμμίζεται ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν σχετίζεται με συμμορίες ανηλίκων, αλλά αφορά μεμονωμένο περιστατικό μεταξύ δύο νέων, με προσωπικά κίνητρα.

Η ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας:

«Συνελήφθη σήμερα (6 Ιανουαρίου 2026) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ένας ανήλικος ημεδαπός, για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση.

Ειδικότερα, νωρίτερα την ίδια ημέρα, εντοπίστηκε ανήλικος σε χώρο της οικοδομής της οικίας του, φέροντας εμφανή τραύματα στο πρόσωπο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, το βράδυ της προηγούμενης ημέρας στην πόλη των Σερρών, το θύμα δέχτηκε σωματική βία από τον συλληφθέντα ανήλικο.

Επίσης συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας ανηλίκου.

Παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών».