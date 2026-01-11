Σέρρες: Καταστράφηκε ολοσχερώς διαμέρισμα από φωτιά - Real.gr

Ολοσχερώς καταστράφηκε διαμέρισμα στην οδό Δημοσθένους στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου της πόλης των Σερρών από φωτιά που ξέσπασε στη 1 τα ξημερώματα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 4 οχήματα με 10 άνδρες της Π.Υ..Σερρών που κατάφεραν να απεγκλωβίσουν έναν άνδρα 46 ετών και μια γυναίκα 74 ετών, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι πυροσβέστες περιόρισαν τη φωτιά και δεν επεκτάθηκε στα διπλανά διαμερίσματα, κάτι που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο λόγω της έντασης της. Το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Σερρών διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθούν την αιτία της πυρκαγιάς.