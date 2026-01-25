Σέρρες: Νέες καταγγελίες για την καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων από αύριο - Real.gr

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τίθεται από αύριο Δευτέρα η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες, όπως ακριβώς προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αναφέρει με ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας.

«Από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης. Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων.

Με εντολή του Γενικού Γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες, και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.

Τα τελευταία τρία χρόνια οι καυγάδες της διευθύντριας με τους καθηγητές που έφταναν στο σχολείο του χωριού των Σερρών για να διδάξουν, ήταν όπως καταγγέλλουν γονείς και μαθητές σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Στο χωριό ήταν κοινό μυστικό.

Το πρωί της Πέμπτης, το ποτήρι ξεχείλισε. Μαθητής που ήταν παρών στο απίστευτο περιστατικό, λέει:

«Μιλούσαμε για εργασίες και νομίζω αρχικά έφερε η κυρία την ταινία και του την έβαλε, αλλά την υπόλοιπη ταινία στα χέρια και στο στόμα την έβαλε ένα παιδί».

Μετά τη μήνυση της μητέρας του μαθητή και την καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου, η 60χρονη διευθύντρια τέθηκε σε διαθεσιμότητα. Η διευθύντρια πάντως μετά τις εξελίξεις, σύμφωνα με τον συνήγορό της, δηλώνει μετανιωμένη.

Ο σύζυγος της διευθύντριας φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η 60χρονη αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

«Η διευθύντρια έλεγε στα παιδιά να σέβονται τον γάτο γιατί είναι ο πατέρας της»

Αίσθηση προκαλεί η καταγγελία κατοίκου του χωριού, ότι η διευθύντρια έλεγε στα παιδιά να σέβονται έναν γάτο γιατί είναι ο πατέρας της.

«Έφερε έναν γάτο από το σπίτι της και τους είπε ότι θα τον σέβεστε και θα τον ακούτε γιατί είναι η μετεμψύχωση του πατέρα της. Παράξενα πράγματα», λέει ο κάτοικος του χωριού.

Οι καταγγελίες για τη διευθύντρια και οι καυγάδες με καθηγητές

Σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, η κατηγορούμενη διευθύντρια ήταν σχεδόν 10 χρόνια στο συγκεκριμένο σχολείο. Τα πρώτα χρόνια φέρεται να είχε κάνει σημαντικό έργο – ήταν δραστήρια και κοινωνική, έβγαινε για καφέ με συναδέλφους της. Την τελευταία τριετία, ωστόσο, άρχισαν να συμβαίνουν περίεργα πράγματα.Την περασμένη Παρασκευή, λίγο πριν τη συλλάβουν, είπε σε γονείς ότι σχεδιάζει να αγοράσει μια «γουρούνα» για να κάνει βόλτες με τους μαθητές, ζητώντας μάλιστα απο τα παιδιά να την φωνάζουν με το μικρό της όνομα.

Εξάλλου, πριν από λίγους μήνες έγινε καυγάς όταν η διευθύντρια φέρεται να κλείδωσε την καθαρίστρια του σχολείου έξω από το κτίριο. Μαρτυρίες λένε ότι της έκανε σκληρό μπούλινγκ, γιατί όπως της έλεγε δεν έχει σπουδάσει. Η καθαρίστρια φέρεται να μην μπορούσε να συνέλθει από το σοκ και τα κλάματα.

Σχεδον καθημερινοί ήταν οι καυγάδες και με καθηγητές και μάλιστα μπροστά στα παιδιά, συχνά με απρεπείς εκφράσεις.

Μάλιστα μια καθηγήτρια, από την πίεση, ανέβασε σάκχαρο και κλήθηκε ασθενοφόρο Μια άλλη καθηγήτρια κλείστηκε στο αμάξι της και έκλαιγε μην μπορώντας να συνέλθει. Όλα αυτά ερευνώνται, έστω και…κατόπιν εορτής.

Υπενθυμίζεται, όπως έγινε γνωστό της Κυριακής (25/1) ο δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Συχνά φαίνεται πως ήταν τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία συνελήφθη και δικάστηκε μετά την καταγγελία ότι έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα μαθητή και ζήτησε να τον δέσουν.

Για το ζήτημα, μετά και τις αλεπάλληλες κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη στον Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες λένε ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν την βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στην δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Η ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα

Δύο διαφορετικά πρόσωπα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απο τη μια συνεχείς επισημάνσεις και καρδούλες για το πόσο αγαπά το σχολείο, απο την άλλη σχόλιο από την επίσημη σελίδα του σχολείου, που, σύμφωνα με μαρτυρίες γονιών, φέρεται να διαχειρίζεται η ίδια η διευθύντρια.

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας: Οίκος ανοχής … με διδακτορικό!!! Σας παρακαλούμε μη ρίχνετε άλλα κέρματα στην Fontana di Trevi … Υπάχει ανοικτό κιβώτιο στον Ιερό Ναό…. για την ενίσχυση των αδυνάτων» αναφέρει η ανάρτηση.

Τι είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο παιδί δεμένο

Μια φιλόλογος βρήκε το 13χρονο παιδί δεμένο μετά από περίπου μια ώρα.

«Όταν μπήκα στην τάξη για να κάνω μάθημα, βρήκα το παιδι φιμωμένο και δεμένο στα χέρια. Τον ρώτησα “ποιος σε έδεσε;“ και ο 13χρονος μου είπε “η διευθύντρια”. Το παιδί ήταν σφιχτά δεμένο με πολύ υλικό. Εγώ τον έλυσα… » φέρεται να είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο αγόρι δεμένο. Το υπουργείο Παιδείας διερευνά την υπόθεση ενώ σε εξέλιξη είναι ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς. Πριν από μια εβδομάδα, μια καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε την συγκεκριμένη διευθύντρια για σωματική βία και ξεκίνησε ΕΔΕ.