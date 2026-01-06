Σέρρες: Νεκρός έπειτα από καυγά o 17χρονος - Συνελήφθη ένας συνομήλικός του - Real.gr

Σοκ έχει προκαλέσει στις Σέρρες η είδηση του θανάτου ενός 17χρονου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η ΕΡΤ, ο νεαρός εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις του, στα σκαλιά υπογείου της πολυκατοικίας όπου διέμενε.

Τον μετέφεραν και μια γειτόνισσα έκανε ΚΑΡΠΑ στον νεαρό μέχρι που έφθασε ο διασώστης με τη μηχανή ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ . Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο.

Η Αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη ενός ανήλικου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του 17χρονου σε καβγά μεταξύ νεαρών που φέρεται να σημειώθηκε χθες το βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος έφερε χτυπήματα στο πρόσωπο. Επίσης εξετάζεται το υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Σύμφωνα με τον ANT1, το ανήλικο θύμα βρισκόταν σε ένα κατάστημα τυχερών παιχνιδιών με ένα φίλο, βγήκαν έξω και την ώρα εκείνη πέρασε από το σημείο ο φερόμενος δράστης μαζί με έναν άλλον, τον χτύπησαν στο κεφάλι και έφυγαν από το σημείο.

Ο ανήλικος μετά την επίθεση δεν αισθανόταν καλά, πήγε σπίτι του και κατέβηκε στο υπόγειο και κάθισε. Εκεί ακριβώς εντοπίστηκε και νεκρός λίγες ώρες αργότερα.