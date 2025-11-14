Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική - Real.gr

Quantcast
Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

20:07, 14/11/2025
Σέρρες: Ποινές φυλάκισης χωρίς αναστολή στους 30 που συμμετείχαν στα επεισόδια στην κλειστή δομή στη Σιντική

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων.

Ποινές φυλάκισης από τρία χρόνια, έως τρία χρόνια και 7 μήνες επέβαλε το Πλημμελειοδικείο των Σερρών που δίκασε με την αυτόφωρη διαδικασία τους 30 μετανάστες, οι οποίοι κατηγορούνταν για συμμετοχή στα επεισόδια -την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου- στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη θέση «Κλειδί» του δήμου Σιντικής Σερρών.

Όλοι κρίθηκαν ένοχοι για στάση και, κατά περίπτωση, για διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και βία κατά υπαλλήλων. Το δικαστήριο αποφάσισε την έκτιση των ποινών, καθώς αυτές δεν ανεστάλησαν.

Πρόκειται για 29 Αιγύπτιους και έναν υπήκοο Μπαγκλαντές, οι οποίοι μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου μεταφέρθηκαν στο τμήμα Μεταγωγών των Σερρών και αναμένεται να οδηγηθούν σε σωφρονιστικά καταστήματα.

