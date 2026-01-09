Σέρρες: Προφυλακιστέος ο 16χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου - Real.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 16χρονος, για τον θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου το βράδυ της Δευτέρας 5 Ιανουαρίου, μετά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Αμέσως μετά την απόφαση ο ανήλικος απομακρύνθηκε από το δικαστικό μέγαρο από την πίσω πλευρά του κτιρίου, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ένταση καθώς έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί φίλοι, μαζί με την αδερφή του θύματος ζητώντας δικαίωση.

Προανακριτικά, ο 16χρονος κατηγορούμενος παραδέχθηκε ότι κατάφερε χτυπήματα στον παθόντα, με αφορμή μία κοπέλα. Ο ανήλικος υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον έφηβο, λέγοντας ότι τον χτύπησε μόνο στο κεφάλι, ενώ δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του αγοριού.