Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του - Real.gr

Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίαζε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του

17:00, 03/02/2026
  • Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σε χωριό των Σερρών.
  • Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών, με τις εξηγήσεις του να μην πείθουν και να οδηγείται στις φυλακές με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα.
  • Είχε προηγηθεί καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης προς την ‘Αμεση Δράση την περασμένη Πέμπτη. Η 78χρονη αποκάλυψε στην αστυνομία ότι είχαν συμβεί ανάλογα περιστατικά και κατά το παρελθόν, γι’ αυτό και η δίωξη είναι για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 56χρονος που συνελήφθη ύστερα από καταγγελία ότι βίασε την 78χρονη, κατάκοιτη θεία του, σε χωριό των Σερρών.

Ο κατηγορούμενος κλήθηκε να απολογηθεί σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών. Οι εξηγήσεις που έδωσε δεν έπεισαν και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Είχε προηγηθεί, το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης, καταγγελία από την κόρη της ηλικιωμένης προς την ‘Αμεση Δράση ότι η μητέρα της έπεσε θύμα βιασμού από τον ανιψιό της.

Η 78χρονη παθούσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Σερρών για ιατρικές εξετάσεις, ενώ καταθέτοντας στην αστυνομία φαίνεται να αποκάλυψε ότι είχαν συμβεί ανάλογα περιστατικά και κατά το παρελθόν, τα οποία όμως δεν ανέφερε στα παιδιά της. Γι αυτό το λόγο η δίωξη που ασκήθηκε στον 56χρονο είναι για βιασμό κατ’ εξακολούθηση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

