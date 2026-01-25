Σέρρες: Σε διαθεσιμότητα η καθηγήτρια που φίμωσε μαθητή - Η ανάρτηση που προκαλέι ερωτήματα - Real.gr

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε η καθηγήτρια στο Γυμνάσιο Νέου Σουλίου, η οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φίμωσε με μονωτική ταινία έναν 13χρονο μαθητή και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών χωρίς ανασταλτικό χαρακτήρα, με δυνατότητα έφεσης.

Συχνά φαίνεται πως ήταν τα παράπονα μαθητών και γονέων για την καθηγήτρια και διευθύντρια σχολείου στο Νέο Σούλι Σερρών, η οποία συνελήφθη και δικάστηκε μετά την καταγγελία ότι έκλεισε με χαρτοταινία το στόμα μαθητή και ζήτησε να τον δέσουν.

Για το ζήτημα, μετά και τις αλεπάλληλες κατηγορίες, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη στον Δήμο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πολλοί καθηγητές είχαν αρνηθεί να διδάξουν στο συγκεκριμένο σχολείο, εξαιτίας των καταγγελιών. Μαρτυρίες λένε ακόμη ότι κάποιοι μαθητές ζήτησαν την βοήθεια ψυχολόγου εξαιτίας της συμπεριφοράς της συγκεκριμένης καθηγήτριας και διευθύντριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη καθηγήτρια χαρακτηριζόταν ως ικανή στην δουλειά της, τα τελευταία τρία χρόνια όμως, υπήρχαν παράπονα για την συμπεριφορά της προς τους μαθητές. Πριν τις γιορτές, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και καθηγητές του σχολείου, είχαν κάνει έγγραφη καταγγελία, η οποία οδήγησε σε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από την Διεύθυνση Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης.

Η ίδια στην απολογία της υποστήριξε ότι το συμβάν έγινε ως αστείο και χρησιμοποιήθηκε ως διαδραστικός τρόπος εκπαίδευσης και παιχνίδι.

«Προσπαθούσα να είναι τα μαθήματα συμμετοχικά, διαδραστικά, να είναι ενδιαφέροντα, σαν ένα παιχνίδι. Είπα στην αδερφή του, ότι εν είδει αστεϊσμού, θα κλείσω το στόμα του. Βγήκα έξω για λίγο και, όταν επέστρεψα, τον βρήκα με τα χέρια του δεμένα», δήλωσε η κατηγορούμενη εκπαιδευτικός.

«Νοιώθω δικαιωμένη από την απόφαση του δικαστηρίου το μόνο που θέλω είναι να ακούτε τα παιδιά σας», τόνισε η μητέρα του 13χρονου.

Η ανάρτηση που προκαλεί ερωτήματα

Δύο διαφορετικά πρόσωπα βλέπουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Απο τη μια συνεχείς επισημάνσεις και καρδούλες για το πόσο αγαπά το σχολείο, απο την άλλη σχόλιο από την επίσημη σελίδα του σχολείου, που, σύμφωνα με μαρτυρίες γονιών, φέρεται να διαχειρίζεται η ίδια η διευθύντρια.

«Σήμερα είχαμε τα επίσημα βαφτίσια για το σχολείο μας: Οίκος ανοχής … με διδακτορικό!!! Σας παρακαλούμε μη ρίχνετε άλλα κέρματα στην Fontana di Trevi … Υπάχει ανοικτό κιβώτιο στον Ιερό Ναό…. για την ενίσχυση των αδυνάτων» αναφέρει η ανάρτηση.

Τι είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο παιδί δεμένο

Μια φιλόλογος βρήκε το 13χρονο παιδί δεμένο μετά από περίπου μια ώρα.

«Όταν μπήκα στην τάξη για να κάνω μάθημα, βρήκα το παιδι φιμωμένο και δεμένο στα χέρια. Τον ρώτησα “ποιος σε έδεσε;“ και ο 13χρονος μου είπε “η διευθύντρια”. Το παιδί ήταν σφιχτά δεμένο με πολύ υλικό. Εγώ τον έλυσα… » φέρεται να είπε η φιλόλογος που βρήκε το ανήλικο αγόρι δεμένο. Το υπουργείο Παιδείας διερευνά την υπόθεση ενώ σε εξέλιξη είναι ΕΔΕ.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν έχουν υπάρξει και άλλες καταγγελίες τόσο από γονείς όσο και από εκπαιδευτικούς. Πριν από μια εβδομάδα, μια καθηγήτρια φέρεται να κατήγγειλε την συγκεκριμένη διευθύντρια για σωματική βία και ξεκίνησε ΕΔΕ.