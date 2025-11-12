Σέρρες: Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 30 αλλοδαποί που προκάλεσαν nεπεισόδια σε δομή μεταναστών - Real.gr

Quantcast
23:11, 12/11/2025
Στον εισαγγελέα οδηγούνται αύριο οι 30 μη νόμιμοι αλλοδαποί που κρατούνται στην κλειστή δομή Σιντικής στη θέση «Κλειδί», οι οποίοι το απόγευμα της Τετάρτης προκάλεσαν επεισόδια.

Για τους 30 μετανάστες, από το Μπαγκλαντές και την Αίγυπτο, σχηματίζεται δικογραφία για στάση, ενώ κάποιοι κατηγορούνται για απόπειρα απόδρασης, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων και σωματικές βλάβες.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά ο ένας από ρίψη πέτρας και ο άλλος από δαγκωματιά. Σύμφωνα με την αστυνομία κανένας από τους μετανάστες δεν κατάφερε να αποδράσει. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στη δομή.

