Σέρρες: Θρίλερ με την εξαφάνιση του διοικητή πυροσβεστικής Πορροΐων - Τι ερευνούν οι Αρχές - Real.gr
12:49, 25/12/2025
Συνεχίζεται το θρίλερ εξαφάνισης του διοικητή του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων Σερρών, ο οποίος αγνοείται από τις 23 Δεκεμβρίου, καθώς οι προσπάθειες εντοπισμού παραμένουν άκαρπες.

Η εξαφάνιση του 45χρονου άντρα δηλώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πορροΐων από τη σύζυγό του, όταν διαπίστωσε ότι ο 45χρονος ότι απουσίαζε από το σπίτι για περισσότερες από 24 ώρες, χωρίς να έχει εμφανιστεί ούτε στην υπηρεσία του. Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι ο 45χρονος βρισκόταν σε άδεια, συνήθιζε να επισκέπτεται το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Ο άνδρας έφυγε με το αυτοκίνητό του, χωρίς να πάρει κινητό και το πορτοφόλι του. Οι αρχές εκτιμούν ότι smartwatch που φέρεται να φορά ενδεχομένως να βοηθήσει.

Οι αρχές «χτενίζουν» την περιοχή αναζητώντας τα ίχνη του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από σήμερα στις έρευνες θα συμμετάσχει η 14η ΕΜΑΚ, ενώ αναμένεται να σηκωθεί και drone.

