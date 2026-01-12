Σέρρες: Τι καταγγέλλει η οικογένεια του 17χρονου που έχασε τη ζωή του μετά τον άγριο ξυλοδαρμό από 16χρονο - Real.gr

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής έκθεσης που αποκαλύπτει η «R».

Του ΝΕΣΤΟΡΑ ΔΗΜΑΡΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Είναι δολοφόνος. Σκότωσε στο ξύλο το αγόρι μας για ένα απλό μήνυμα. Μάθαμε ότι τον έψαχνε. Του είχε στήσει παγίδα δήθεν για να μιλήσουν και μετά του επιτέθηκε με μανία. Ηξερε ότι ήταν φιλήσυχος, ότι δεν μπορεί να αντισταθεί για να σώσει τη ζωή του»… Τα λόγια αυτά, που μετέφεραν στους οικείους τους οι γονείς και τα δύο αδέλφια του 17χρονου Αγγελου, προϊδεάζουν για τη στάση που θα κρατήσει η οικογένεια του θύματος στην τραγική υπόθεση της δολοφονίας του από τον 16χρονο στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η οικογένεια του θύματος αναμένεται να υποστηρίξει πως η συνάντηση των δύο νέων δεν ήταν τυχαία. Αντιθέτως, ο δράστης αναζητούσε τον 17χρονο για να τον ξυλοκοπήσει άγρια, το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα προκαλούν σοκ και παραπέμπουν σε ανηλεή ξυλοδαρμό, καθώς από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης διαπιστώθηκε ότι «ο 17χρονος φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και ρήξη οργάνων, εκτεταμένες κακώσεις σε καρδιά, κεφάλι, λαιμό και θώρακα, πολλαπλά τραύματα σε όργανα, συγκεκριμένα στον πνεύμονα, στο στήθος, στον λαιμό και στο κεφάλι, σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και στην κοιλιακή χώρα, σπασμένα δόντια και τραύματα στα χείλη».

Τα ευρήματα αυτά αποδεικνύουν ότι ο νεαρός δέχθηκε πολλά και δυνατά χτυπήματα τόσο στο κεφάλι όσο και σε άλλα σημεία του σώματος, με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. να κάνουν λόγο για «χτυπήματα πολεμικών τεχνών», σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του δράστη ότι «μόνο μία αγκωνιά του έριξα πίσω στο κεφάλι…».

Τα ευρήματα επιβεβαιώνει στη Realnews ο πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Γρηγόρης Λέων, κάνοντας λόγο για «πολλαπλά χτυπήματα που προκάλεσαν σοβαρές ρήξεις εσωτερικών οργάνων, εγκεφαλική και εσωτερική αιμορραγία, συνδυασμός που αποτελεί αρνητικό στοιχείο ως προς τη ζωή του θύματος. Το παιδί έπρεπε άμεσα να είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο, ώστε να υποβληθεί σε αξονική τομογραφία, εξετάσεις και νοσηλεία. Τόσο το κεφάλι όσο και τα εσωτερικά όργανα, όπως η σπλήνα και η επακόλουθη ρήξη της, είναι ευαίσθητα όργανα και η πλήξη τους κινητοποιεί τον μηχανισμό του θανάτου».

«Ηθελε να σπουδάσει»

«Ο Αγγελος ήθελε να σπουδάσει, διάβαζε πολύ. Ηθελε να περάσει στη Γεωπονική Σχολή, του άρεσε η φύση, δεν έκανε κακές παρέες. Ηταν ευαίσθητο παιδί, ιδιαίτερα αγαπητός. Ποτέ δεν είχε εμπλακεί σε καβγάδες», είπαν οι φίλοι του στο τελευταίο αντίο.

Αφορμή για τον καβγά των δύο νεαρών έξω από τη Μητρόπολη Σερρών φαίνεται πως ήταν ένα μήνυμα που έστειλε ο 17χρονος Αγγελος στην κοπέλα του 16χρονου και στο οποίο έγραφε πως «αν τα χαλάσεις με τον Ανδρέα (16χρονος), να τα φτιάξεις μαζί μου. Δεν είναι καλό παιδί».

«Εστελνε μηνύματα στην κοπέλα μου και της ζητούσε να με χωρίσει για να τα φτιάξει μαζί του. Οταν το κατάλαβα, νευρίασα πολύ. Τον χτύπησα μόλις τον συνάντησα», ήταν τα πρώτα λόγια του 16χρονου δράστη στους αστυνομικούς, λίγα λεπτά μετά τη σύλληψή του το απόγευμα της Δευτέρας, αποδίδοντας την όλη ενέργειά του στη ζήλια.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ η Αστυνομία έχει στη διάθεσή της οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής. Ο 16χρονος απολογήθηκε την Παρασκευή και προφυλακίστηκε.

Αμέσως μετά την επίθεση, το θύμα επέστρεψε αιμόφυρτο στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένειά του στην οδό Κομνηνών, αλλά αντί να ενημερώσει τους γονείς του για την επίθεση που δέχθηκε, πήγε στο υπόγειο προφανώς για να μη δουν την κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Οι γονείς του μάταια τον αναζητούσαν, με τον στρατιωτικό πατέρα του να σπεύδει στην Αστυνομία για να δηλώσει την εξαφάνισή του, όταν η αδελφή του τον εντόπισε νεκρό στο υπόγειο του σπιτιού τους το πρωί των Θεοφανείων.

Προβληματικό περιβάλλον

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 16χρονος δράστης προέρχεται από ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον, καθώς η μητέρα του φέρεται να είναι χρήστης ναρκωτικών, ενώ ο πατέρας του πέθανε πριν από λίγους μήνες. Ο 16χρονος ήδη από την ηλικία των 11 χρόνων είχε μπλεξίματα με τις Αρχές. Το 2021, είχε συλληφθεί με την κατηγορία του ξυλοδαρμού κατά συναυτουργία και πρόκληση βαριών σωματικών βλαβών. Παράλληλα είχε συλληφθεί για κατοχή ναρκωτικών και για μικροκλοπές. Μάλιστα, από την πρώτη φορά που συνελήφθη, η οικογένεια της μητέρας του είχε ζητήσει την επιμέλειά του, με την ίδια όμως να αρνείται.

Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης. Στον ίδιο είχε επιβληθεί αναμορφωτικό μέτρο. Ειδικότερα, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλειά του στο τμήμα επιμελητών ανηλίκων, με το παιδί να βρίσκεται υπό την εποπτεία επιμελητή της Εισαγγελίας Σερρών. Μετά την ομολογία του, συνελήφθη και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με εντολή των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

«Οι περιστάσεις δεν οδηγούν σε ανθρωποκτονία, οδηγούν σε σωματική βλάβη από την οποία επέρχεται ο θάνατος, άρα σε θανατηφόρα βλάβη», τονίζει στην «R» ο συνήγορος του 16χρονου, Λεωνίδας Βασιλάκος. «Δεν γνώριζε πολεμικές τέχνες. Είναι ένα πολύ αδύνατο μικρόσωμο παιδί. Ηταν μια αντιπαράθεση που γίνεται συχνά και δεν οδηγεί πουθενά. Εδώ είναι μια άτυχη στιγμή, τα χτυπήματα οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα και πέθανε ένα άτυχο παιδί. Ενοχλούσε την κοπέλα του. Ξέρετε, σε αυτές τις ηλικίες, αυτά τα ζητήματα λύνονται με λάθος τρόπο. Υπήρχε μια φραστική διαμάχη. Θα μπορούσε να τελειώσει εκεί και να μην έχουμε τίποτα. Δυστυχώς, κλιμακώθηκε. Μετάνιωσε, είναι συντετριμμένος, είναι σε άθλια κατάσταση», λέει ο δικηγόρος.