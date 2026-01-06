Σέρρες: Το οικογενειακό περιβάλλον του 16χρονου και η μαρτυρία για την τραγωδία - «Πήγαν το παιδί στο σπίτι και έφυγαν» - Real.gr

Βαρύ είναι το κατηγορητήριο που θα αντιμετωπίσει ο 16χρονος που χτύπησε με αγκωνιά στο κεφάλι τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του και εντοπίστηκε νεκρός στο υπόγειο του σπιτιού του το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 16χρονος φέρεται πως μεγάλωσε αλλά και ζούσε σε ένα εξαιρετικά προβληματικό περιβάλλον, καθώς, τόσο ο πατέρας του, ο οποίος έχει φύγει από την ζωή, όσο και η μητέρα του είναι χρήστες ναρκωτικών. Σύμφωνα με τον Alpha, οι συγγενείς του 16χρονου είχαν απευθυνθεί στον εισαγγελέα ζητώντας την επιμέλεια, ωστόσο δεν είχε αφαιρεθεί τελείως από την μητέρα του, η οποία συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου.

Συγκεκριμένα, υπήρχε ένα ενδιάμεσο μέτρο. Η επιμέλεια να τελεί υπό την επίβλεψη επιμελητή ανηλίκων της εισαγγελίας Σερρών. Σύμφωνα με το ίδιο τηλεοπτικό μέσο, ο 16χρονος ζούσε μαζί με τον αδελφό του, σε διαμέρισμα χωρίς νερό και ρεύμα, ενώ απουσίαζε η μητέρα τους.

«Είναι ορφανός από πατέρα, οι γονείς του ήταν και οι δύο χρήστες ναρκωτικών. Εγώ έκανα καταγγελία πριν 2-3 χρόνια, και πέρυσι ο αδελφός μου με την νύφη μου πήγαν στον εισαγγελέα. Ζούσε χωρίς την μαμά του, σε ένα σπίτι χωρίς ρεύμα και νερό. Η μητέρα του έφυγε με έναν κύριο. Εγώ λυπάμαι πολύ για το παιδάκι που πέθανε, αλλά και για τον ανιψιό μου που είναι και αυτός ένα θύμα. Τόσα χρόνια προσπαθώ να κινήσω αυτό το κράτος, να λειτουργήσει με κάποιο τρόπο» δήλωσε στον Alpha η θεία του 16χρονου.

Το περυσινό καλοκαίρι είχε συλληφθεί ο ανήλικος για μικροποσότητα κάνναβης. Τότε είχε διαταχθεί κοινωνική έρευνα από την αρμόδια δικαστική Αρχή για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου.

Πλέον, ο 16χρονος κρατείται στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, ο 16χρονος ομολόγησε την εμπλοκή του στο επεισόδιο που στοίχισε τη ζωή στον 17χρονο.

Κατά τις ίδιες πηγές, αφορμή φαίνεται να αποτέλεσε ένα μήνυμα που είχε αποστείλει το θύμα σε μία κοπέλα, η οποία συνδέεται με τον καθ’ ομολογίαν δράστη, λέγοντας πως «εάν χωρίσει μαζί του, να τα φτιάξει με εκείνον».

«Εγώ νευρίασα πολύ όταν το κατάλαβα. Τον είδα και τον χτύπησα» φέρεται να υποστήριξε ο 16χρονος ενώπιον των Αρχών, ενώ πρόσθεσε πως «δεν ήθελα να τον σκοτώσω», σύμφωνα με τον ΑΝΤ1.

Πώς έγινε το τραγικό περιστατικό

Χθες βράδυ το αγόρι μαζί με την παρέα του βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο, απέναντι από την εκκλησία στο κέντρο της πόλης. Εκεί συναντήθηκαν με τον 16χρονο δράστη και ξεκίνησε καβγάς.

Μάρτυρας περιέγραψε στο MEGA όσα συνέβησαν.

«Βγήκαν παρέα έξω, είπαν να το διαλύσουν για να φύγουν, να πάνε σπίτια τους. Οι δυο-τρεις που πήγαν προς τα πάνω, προς τη Μητρόπολη, όπου έγινε το συμβάν, βρέθηκαν με τους άλλους δύο, που καυγάδισαν, που πιάστηκαν στα χέρια και μάλωσαν για μια γυναίκα».

Ο 17χρονος χτυπήθηκε βάναυσα. Όμως το χτύπημα που του κατάφερε ο 16χρονος με τον αγκώνα στο κεφάλι φαίνεται πως απέβη μοιραίο.

«Το πήγαν το παιδί στο σπίτι, στην οικοδομή από κάτω, και οι φίλοι του έφυγαν. Δεν χτύπησαν ούτε θυροτηλέφωνα, δεν χτύπησαν τίποτα, δεν ενημέρωσαν δηλαδή, δεν τους ‘’έκοψε’’ δηλαδή να πάνε σε κάποιο νοσοκομείο, δεν ήξεραν ότι υπήρχε πρόβλημα γιατί το μοναδικό που έβλεπαν ήταν εξωτερικά, ήταν κάποια αίματα στα χείλη».

Όμως ο 17χρονος δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Κατέβηκε στο υπόγειο, δίχως να ενημερώσει προηγουμένως τους δικούς του.

Νωρίς το πρωί οι γονείς του άτυχου 17χρονου δήλωσαν την εξαφάνισή του στην αστυνομία, άρχισαν να τον αναζητούν παντού και λίγη ώρα αργότερα η αδελφή του τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του στο υπόγειο την πολυκατοικίας.