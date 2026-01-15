Σέρρες: «Το παιδί μου έφυγε μαρτυρικά» - Συγκλονίζει ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου - Real.gr

Σε σοκ παραμένει η τοπική κοινωνία των Σερρών από τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό του 17χρονου Άγγελου από έναν 16χρονο, την ώρα που οι έρευνες για το τι ακριβώς συνέβη συνεχίζονται.

Λίγες ημέρες μετά την τραγωδία, ο πατέρας του 17χρονου Άγγελου, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star και αποκάλυψε ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη μοιραία βραδιά.

«Είναι μεγάλος ο πόνος μου. Δε μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ πονάω, γιατί τον έχω δει. Ήτανε παντού, παντού χτυπημένος σε όλο του το κορμί. Μελανό κορμάκι είχε το πουλάκι μου. Πώς φεύγει ένας μάρτυρας… μαρτυρικά έφυγε το παιδί μου, ειλικρινά σας μιλάω αυτή η εικόνα μου έχει μείνει…», είπε αρχικά ο πατέρας του 17χρονου που ξυλοκοπήθηκε άγρια από έναν 16χρονο για τα μάτια μιας κοπέλας.

«Όλη αυτή η εικόνα που έχω δει στο παιδί μου επάνω, δε μπορώ να τη βγάλω από τα μάτια μου. Μου ήταν λίγο δύσκολο να το πιστέψω ότι ένα άτομο κατάφερε να χτυπήσει τόσο βάναυσα τον δικό μου τον Άγγελο. Αλλά για μένα δεν μ’ ενδιαφέρει αν χτύπησε ένας τον γιο μου ή τον χτύπησαν πέντε ή τον χτύπησαν δέκα, το παιδί μου δεν ξαναέρχεται πίσω», συμπλήρωσε.

Ο 16χρονος κατηγορούμενος, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως δεν ήθελε να σκοτώσει τον Άγγελο. «Έχασε την ισορροπία του και έπεσε με τον ώμο. Ήθελα απλά να μείνει μακριά από την κοπέλα μου. Ήθελα να πάρει ένα μάθημα, όχι μεγάλο κακό. Τον χτυπούσα σε ευαίσθητο σημείο , όχι με πολύ μεγάλη δύναμη, τόση μεγάλη δύναμη δεν έχω. Απλά με την παρέα μου κάναμε sparring και γνώριζα κάποιες λαβές», ισχυρίστηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος κατηγορούμενος.

Οο πατέρας του 17χρονου έκανε έκκληση να ανοίξουν στόματα. «Θέλουμε να μάθουμε πού έγινε, πότε έγινε και το πώς έγινε. Έφυγε σε ένα σημείο ή σε άλλο σημείο. Δηλαδή ήταν ένα το περιστατικό, δυο τα περιστατικά, τρία… δεν ξέρω πόσα και όποιος άλλος ξέρει κάτι να πάει να καταθέσει στην αστυνομία, να μην φοβηθεί», κατέληξε.