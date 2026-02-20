Σέρρες: Βίντεο ντοκουμέντα με τις τελευταίες στιγμές του 17χρονου Άγγελου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση - Real.gr

Το φως της δημοσιότητας βλέπουν βίντεο ντοκουμέντα από τη μοιραία νύχτα στις Σέρρες, όταν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου ο 17χρονος Άγγελος από τον 15χρονο που έχει προφυλακιστεί.

Στο πρώτο βίντεο διακρίνεται ο 15χρονος κατηγορούμενος να πλησιάζει με δύο φίλους του στην πλατεία όπου σημειώθηκε η άγρια επίθεση. Στο δεύτερο βίντεο φαίνεται το θύμα να μπαίνει σε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών για να σκουπίσει τα αίματα από το πρόσωπό του.

Στα πλάνα από κάμερα ασφαλείας, που παρουσίασε το Mega, εμφανίζεται ο 17χρονος να φοράει κουκούλα και να πιάνει το πρόσωπό του. Χωρίς να μιλήσει σε κανέναν, μπαίνει στο κατάστημα και κατευθύνεται στην τουαλέτα που υπάρχει στο βάθος. Είναι αιμόφυρτος από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα που δέχθηκε, αλλά στέκεται στα πόδια του.

Σύμφωνα με περιγραφές, ο αδικοχαμένος 17χρονος κάθισε στο μπάνιο για περίπου 20 λεπτά. Στη συνέχεια αποχώρησε κρατώντας το σαγόνι του και επιβιβάστηκε στο αμάξι της παρέας του για να γυρίσει σπίτι. Λίγη ώρα μετά, άφησε την τελευταία του πνοή.

Δείτε τα βίντεο-ντοκουμέντα:

Πάνω από 30 τραύματα φέρει η σορός του 17χρονου Άγγελου – Σοκ από την ιατροδικαστική έκθεση

Περισσότερα από 30 τραύματα, τα οποία δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που παραδέχεται ότι κατάφερε ο δράστης στον 17χρονο Άγγελο στις Σέρρες, καταγράφηκαν στην επίσημη ιατροδικαστική έκθεση.

Τη νεκροψία –νεκροτομή διενήργησε η ιατροδικαστής Ασπασία Δεληλίγκα, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Στα συμπεράσματα της έκθεσης, σύμφωνα με πληροφορίες του grtimes, αναγράφεται ότι το πτώμα του 17χρονου έφερε θλαστικές κακώσεις κεφαλής, κορμού και άκρων, συμβατές με ξυλοδαρμό. Ο θάνατος οφείλεται σε κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις.

Στη νεκροψία παρατηρήθηκαν αρκετές εκδορές και εκχυμώσεις στο κεφάλι, στο πρόσωπο, στον τράχηλο, στον θώρακα, στην πλάτη, στη σπονδυλική στήλη, στα χέρια, στα πόδια. Καταγράφηκαν περίπου 30 εξωτερικά τραύματα. Κατά τη νεκροτομή, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά, ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού.