Σφακιά: Συνελήφθη 29χρονος για ναρκωτικά και όπλα - Είχε και συσκευές παρακολούθησης - Real.gr

Συνελήφθη ημεδαπός στα Χανιά, κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες και κατοχή όπλων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου, σε περιοχή του Δήμου Σφακίων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων.

Πρόκειται για έναν 29χρονο, ο οποίος συνελήφθη κατόπιν αξιοποίησης στοιχείων που περιήλθαν στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Χανίων και μετά από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και σε άλλο χώρο που χρησιμοποιούσε.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 32 γραμμάρια κάνναβης, δύο συσκευές παρακολούθησης (gps tracking), εξαρτήματα όπλου, τρία κινητά τηλέφωνα και μπρελόκ με κλειδιά.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων