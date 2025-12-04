Σφοδρή κακοκαιρία χτυπά αυτήν την ώρα την Αττική - Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία - Real.gr

Έντονα καιρικά φαινόμενα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην Αττική με την κακοκαιρία «Byron» να πλήττει ολόκληρη την χώρα.

Σε πολλά σημεία της πόλης καταγράφονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ πολλοί δρόμοι της πόλης έχουν μετατραπεί σε ποτάμια.

Πολλά προβλήματα σημειώνονται επίσης στους δρόμους, καθώς η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Συγκεκριμένα, κλειστή είναι η οδός Πειραιώς από Χαμοστέρνας μέχρι την Πέτρου Ράλλη, λόγω συσσώρευσης υδάτων.

Επίσης, λόγω συσσώρευσης υδάτων τα οχήματα κινούνται μόνο από την αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύψος της συμβολής της με τη Λεωφόρο Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Επιπλέον, σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται αυτή τη στιγμή σε Ακτη Μιαούλη, σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο, Χαϊδάρι και Ρέντη.

Κλειστά σχολεία στην Αττική την Παρασκευή

Υπενθυμίζεται πως με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και κατόπιν εκτεταμένης διαβούλευσης με την Πολιτική Προστασία και την ΕΜΥ, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λεκανοπεδίου, ενόψει του κύματος κακοκαιρίας Byron.

Επίσης, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου τα νυχτερινά σχολεία στο Λεκανοπέδιο.

Παράλληλα το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει ότι λόγω της έντονης κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει διάφορες περιοχές της χώρας, αύριο 5/12/2025, θα παραμείνουν κλειστές οι ακόλουθες σχολικές μονάδες, σύμφωνα με αποφάσεις των κατά τόπους δήμων, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη για τη λειτουργία ή μη των σχολείων: δήμος Ταύρου Δήμος Μοσχάτου Δήμος Ορεινά Καλαμπάκας Δήμος Διον Ολύμπου Δήμος Κατερίνης Δήμος Ρόδου Δήμος Κάσου Δήμος Τήλου Δήμος Σύμης Δήμος Καστελόριζου Δήμος Ανατολικής Μάνης Δήμος Ευρώτα Δήμος Μονεμβασιάς.

Η ηγεσία του ΥΠΑΙΘΑ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με όλους τους δήμους που αντιμετωπίζουν προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Για οποιαδήποτε νεότερη ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων, θα εκδίδονται άμεσα σχετικές ανακοινώσεις.