Σφοδρή καταιγίδα το βράδυ στη Θεσσαλονίκη - Πτώσεις δέντρων και υλικές ζημιές σε ΙΧ - BINTEO - Real.gr

Προβλήματα φαίνεται ότι προκάλεσε η κακοκαιρία στη Θεσσαλονίκη καθώς έχουν καταγραφεί δύο πτώσεις δέντρων τα ξημερώματα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα.

Χαρακτηριστικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας, ήταν οι πτώσεις δέντρων που σημειώθηκαν στην πόλη.

Συγκεκριμένα, πτώση δέντρου σημειώθηκε στην οδό Νέστορος Τύπα. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές σε ένα όχημα που ήταν σταθμευμένο και δεν υπήρξε τραυματισμός.

Νωρίτερα λόγω της κακοκαιρίας σημειώθηκε κι άλλη πτώση δέντρου σε ΙΧ στην οδό Αρμενοπούλου.

Μόνο υλικές ζημιές σημειώθηκαν στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου, με την πυροσβεστική να απομακρύνει το δέντρο.