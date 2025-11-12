Σφοδρό τροχαίο στα Χανιά: Σοβαρά τραυματίας oδηγός μηχανής που χτύπησε πάνω στο παρμπρίζ IX - Real.gr

Tρομακτικό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, στη λεωφόρο Μουρνιών στα Χανιά.

Ειδικότερα, ένα όχημα συγκρούστηκε, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με δίκυκλο, στα φανάρια της διασταύρωσης της Αγίας Μαρίνας.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η γυναίκα οδηγός του δικύκλου έπεσε πάνω στο παρμπρίζ του οχήματος, ενώ στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Τα συντρίμμια της μοτοσυκλέτας, μάλιστα, σκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση στον δρόμο, ενώ το όχημα σταμάτησε σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο του ατυχήματος.

Επί τόπου βρέθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων, σοβαρά τραυματισμένη, έχοντας ευτυχώς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο βρέθηκε και η τροχαία, με σκοπό την εξέταση του ατυχήματος αλλά και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Δείτε εικόνες από το flashnews: