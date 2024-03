she.codes 2.0 από την Campeόn Gaming

Ένα δωρεάν coding workshop για γυναίκες με αφορμή την IWD

Η Campeόn Gaming, ένα καινοτόμο iGaming hub, βραβευμένο ως Best Workplace in Tech Hellas 2023, διοργανώνει -με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας- ένα καινοτόμο workshop για γυναίκες, 20-28 ετών, που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν επαγγελματικά τον συναρπαστικό κόσμο του προγραμματισμού.

To she.codes 2.0 Workshop είναι ένα προσεκτικά σχεδιασμένο ολοήμερο workshop, το οποίο απευθύνεται σε νέες που επιθυμούν να ξεκινήσουν τη σταδιοδρομία τους στο χώρο του προγραμματισμού και αναζητούν τις ευκαιρίες εκείνες που μπορούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές τους.

Μέσα από μια εξατομικευμένη εκπαίδευση 6 ωρών, στις 12 Απριλίου, στα κεντρικά γραφεία της Campeόn Gaming, στο κέντρο της Αθήνας, δίνεται η δυνατότητα εκπαίδευσης, με σκοπό την ενδυνάμωση των γνώσεων των νέων γυναικών για την ένταξη στον επαγγελματικό κόσμο, ενισχύοντας τη συμπερίληψή τους στον χώρο του προγραμματισμού.

Το υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας θα ηγηθεί αυτού του αποκλειστικού workshop 1 ημέρας, όπου οι ενδιαφερόμενες θα βελτιώσουν τις δεξιότητές τους σε: coding, software & product development, project management, αλλά και στη βελτιστοποίηση του CV τους.

Αναγνωρίζοντας την υπο-εκπροσώπηση των γυναικών στον τομέα της τεχνολογίας στην Ελλάδα, καθώς και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η Campeόn Gaming έχει σχεδιάσει ένα workshop που θα εκπαιδεύσει, θα δώσει insights από την αγορά, αλλά και θα παρουσιάσει τα κενά και συνεπώς τις ευκαιρίες καριέρας στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο κλάδο παγκοσμίως.

She.codes 2.0 / Workshop Agenda

1. A Retrospection into the Future

2. Are you up to building a platform?

3. How many props is too many props?

4. Predicting the future of player-centric products

5. Optimizing Your Tech CV

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους εδώ: https :// campeongaming . com / shecodes 20/

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 26 Μαρτίου 2024.

Το workshop απευθύνεται σε γυναίκες μεταξύ 20-28, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία, αλλά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα του coding.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: