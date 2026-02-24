Δίκη Βαλυράκη: «Είδα το σκάφος να κάνει κύκλους» - Συνεχίζονται οι καταθέσεις - Real.gr

Με νέες μαρτυρικές καταθέσεις συνεχίστηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις συνθήκες θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

της Άννας Κανδύλη

Ο ερασιτέχνης ψαράς Παναγιώτης Σέρας, κατέθεσε ότι την ημέρα του περιστατικού είχε μεταβεί στο αλιευτικό καταφύγιο της περιοχής, όπου είδε αγκυροβολημένο το αλιευτικό σκάφος των δύο κατηγορούμενων.

Αν και κατά την προανάκριση του Λιμενικού είχε πει ότι δεν βγήκε για ψάρεμα, αργότερα παραδέχθηκε ότι κινήθηκε στα ανοιχτά με το σκάφος του, καθώς –όπως προέκυψε– οι κινήσεις του είχαν καταγραφεί δορυφορικά. Στο δικαστήριο, όπως και ενώπιον του ανακριτή, ανέφερε ότι είδε το φουσκωτό σκάφος του Βαλυράκη και ένα ακόμη πλαστικό σκάφος σε κοντινή απόσταση.

«Πήρε το μάτι μου να κάνει κυκλικές κινήσεις. Μετά έφυγε προς Κάλαμο, το φουσκωτό έμεινε ακίνητο», κατέθεσε.

Ο μάρτυρας δέχθηκε σειρά ερωτήσεων για την αρχική του στάση, εξηγώντας ότι δεν ανέφερε πως είχε βγει για ψάρεμα επειδή φοβήθηκε μήπως στοχοποιηθεί.

Νωρίτερα, κατέθεσε ο Δημήτρης Πολυζωΐδης, επί χρόνια πρόεδρος του σωματείου ψαράδων της περιοχής, ο οποίος αμφισβήτησε την αξιοπιστία του βασικού αυτόπτη μάρτυρα Ευ. Ασμάνη, υποστηρίζοντας ότι όσα έχει καταθέσει δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Τον χαρακτήρισε μάλιστα « ψεύτη με λοφίο».

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι ο Σήφης Βαλυράκης έπεσε μόνος του στη θάλασσα, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά βασίζει την εκτίμησή του σε προσωπική εμπειρία και πως με τον όποιο τρόπο έχασε το γιό του.