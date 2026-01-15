Σήφης Βαλυράκης: «Υπήρξε ένταση, δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν» - Τι κατέθεσε ερασιτέχνης ψαράς στη δίκη - Real.gr

Με την κατάθεση του Κωνσταντίνου Ασημάκου, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021, με κατηγορούμενους δύο αδέλφια, ψαράδες.

της Άννας Κανδύλη

Ο κ. Ασημάκος, ερασιτέχνης ψαράς, είναι το δεύτερο άτομο που εκείνη την ημέρα ήταν κοντά στο σημείο όπου ο πρώην υπουργός άφησε την τελευταία του πνοή και είδε τον διαπληκτισμό που προηγήθηκε του θανάτου.

Ο μάρτυρας περιέγραψε όχι μόνο το περιστατικό στη θάλασσα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά, από την αδιαφορία αρχικά των λιμενικών μέχρι πιέσεις και απειλές που δέχθηκε.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα παρατήρησε δύο σκάφη να βρίσκονται στη θάλασσα, ένα φουσκωτό, του Σήφη Βαλυράκη, και ένα καΐκι, το οποίο πλησίαζε το σκάφος του πρώην υπουργού. Περιέγραψε την ανταλλαγή φράσεων σε έντονο ύφος μεταξύ τους, ενώ το αλιευτικό, όπως είπε, έκανε συνεχείς περιφορές γύρω από το φουσκωτό. Παρά την ένταση, ο μάρτυρας απομακρύνθηκε θεωρώντας ότι πρόκειται για μία από τις συνηθισμένες φασαρίες στην περιοχή μεταξύ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ψαράδων, συνεπώς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη στη συνέχεια.

Μάρτυρας:Δεν έδωσα σημασία σε όλο το συμβάν. Μπορεί να έγινε κάτι ενδιάμεσα που δεν παρατήρησα. .. Εγώ είδα έναν που καθόταν σχεδόν στη μέση του καϊκιού, κάτω από την τέντα. Με αυτόν είδα ότι έγινε ο διάλογος.

Πρόεδρος:Αναγνωρίσατε τους δύο συμμετέχοντες στο περιστατικό;

Μαρτυρας:Όχι

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας:Όχι, τους γνώριζα φατσικα, γιατί ήταν πελάτες στο κατάστημα μου.

Πρόεδρος:Ποιος από τους δύο ήταν στο σκάφος;

Μάρτυρας: Στα τοσα μέτρα δεν αναγνωρίζεις.

Πρόεδρος: Οταν χωρίσανε τα δυο σκάφη και πήραν δυο διαφορετικές κατευθύνσεις;

Μάρτυρας: Μόλις γυρίσανε ξεκίνησα και έφυγα.

Πρόεδρος: Το σκάφος Βαλυρακη συνέχισε την πορεία του;

Μάρτυρας: Με πολύ αργό ρυθμό, πήγαινε σιγά σιγά.

Πρόεδρος: Ο θανων ήταν πάνω; Τον είδατε;

Μάρτυρας: Αυτό δεν μπορώ να το πω, γιατί ήταν η ώρα που πήρα τα πράγματα και σηκώθηκα, δεν έδωσα σημασία.

Πρόεδρος: Μπορεί να ήταν άδειο;

Μάρτυρας: Μπορει, δεν το λέω με σιγουριά αυτό το πράγμα. Ο θεός είναι ψηλά κοιτάει, δεν μπορώ να πω κάτι που δεν έχω δει

Λίγες ώρες μετά, όπως είπε, πληροφορήθηκε μέσω internet, ότι ο πρώην υπουργός αγνοείται και επικοινώνησε με γνωστό του λιμενικό για να ενημερώσει για τα προβλήματα του φουσκωτού. Ωστόσο κατέθεσε «Δεν ένιωθα καλά και τον πήρα πάλι. Του είπα ότι θέλω να καταθέσω. Μου είπε ότι δεν είναι στην υπηρεσία. Πήγα 8 το πρωί την επόμενη μέρα, για να καταθέσω. Είπα για το περιστατικό, είπα ότι είχαν μια λογομαχία για ένα περιστατικό. Είτε στον τοίχο μίλαγα είτε στον διοικητή της Ερέτριας ήταν το ίδιο πράγμα.

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό;

Μάρτυρας: Γιατί δεν μου έδωσαν καμία σημασία.

Ο μάρτυρας τόνισε ότι η ζωή του άλλαξε δραματικά μετά το περιστατικό. Δέχτηκε σχόλια και απειλές από κατοίκους και επαγγελματίες της περιοχής. « Ερχόντουσαν στη συγχωρεμένη τη μητέρα μου στο μαγαζί και έλεγαν «ο γιος σου τα πήρε από την οικογένεια Βαλυρακη». Μέχρι και Λιμενικός της Ερέτριας μου είπε ότι «από τις κατάρες που έχεις φάει δεν θα λιώσουν τα κόκαλα σου». Μέχρι και ο ένας κατηγορούμενος είχε έρθει και μου είπε «πες την αλήθεια γιατί έχουμε μάθει ότι έχεις επινοικίασει το μαγαζί». Μέχρι που τα μάζεψα και σηκώθηκα και έφυγα…»