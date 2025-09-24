Σίφνος: Χειροπέδες σε 48χρονο για κατοχή μεγάλης ποσότητας οπλισμού και πυρομαχικών - Real.gr

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης όπλων, χθες, πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία του δράστη, την επιχείρηση του, καθώς και σε βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους αυτών, όπου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:
* Πολεμικό τυφέκιο τύπου «KALASHNIKOV» με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)
* Περίστροφο
* Πιστόλι τύπου στυλό
* 4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)
* 3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)
* 494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου
* 446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου
* 20 κυνηγετικά φυσίγγια
* 9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από 15 έως 58 εκατοστών
* 2 ξιφολόγχες
* 2 σιγαστήρες
* Διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)
* Γκλοπ
* 252.480 ευρώ
Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν. Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.