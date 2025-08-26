Σίκινος: Λιμενικοί κυνηγούν «απονεριστές» που πέφτουν στη θάλασσα την ώρα που φεύγει το πλοίο - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το δικό τους «αντίο» με ένα επικίνδυνο έθιμο έδωσαν κάτοικοι στους τουρίστες που πέρασαν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Σίκινο.

Λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου “Διονύσιος Σολωμός” από το λιμάνι με προορισμό τον Πειραιά, ως είθισται πλέον στο νησί, το πλοίο κορνάρει παρατεταμένα και ο κόσμος βουτάει στα απόνερά του για το αποχαιρετήσει.

Στελέχη του λιμενικού σώματος προσπάθησαν να εμποδίσουν τους «απονεριστές», χωρίς αποτέλεσμα, καθώς αρκετοί έκαναν την καθιερωμένη βουτιά.

Δείτε εικόνες από το TikTok: